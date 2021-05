Nowo odkryta galaktyka to najpewniej najstarsza znana galaktyka spiralna we Wszechświecie

Ta pod wieloma względami zaskakuje.

„To zdjęcie cofa moment, od którego zgodnie z naszym stanem wiedzy galaktyki zaczęły wyglądać jak współczesne galaktyki, o około 1 miliard lat.”

Ewolucja galaktyk

„Ciekawe w tym wszystkim jest to, poza tym że takie galaktyki są bardzo ładne, że w tych ramionach spiralnych gaz jest skompresowany. Zatem, są one katalizatorem, który powoduje powstawanie nowych gwiazd.”

„Nie możesz uformować gwiazdy ani planety gdzieś w kosmosie. Bez galaktyk nie byłoby ludzi. To część naszej historii.”

Jedna z pierwszych galaktyk spiralnych

Zdjęcie BRI 1335-0417 – najstarszej znanej galaktyki spiralnej. | Źródło: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), T. Tsukui & S. Iguchi



„Zaskakujące jest to, że nasze wyniki pokazują, iż BRI 1335-0417 ma już struktury (zwartą strukturę taką jak wybrzuszenie, dysk, czy spirala) podobne do pobliskich galaktyk na długo przed początkiem aktywnej fazy formowania się galaktyk.” , poinformował Takafumi Tsukui, główny autor pracy, która ukazała się na łamach czasopisma Science. „Nasze odkrycie zaktualizuje widzę o tym, jak i kiedy galaktyki powstają i ewoluują do stadium obserwowanej dzisiaj dojrzałej galaktyki – mowa także o Drodze Mlecznej.” , dodał.



Dotychczasowa galaktyka spiralna uznawana za najstarszą została dostrzeżona także przez teleskop ALMA, ale w 2019 roku, Ta powstała 2,5 miliarda lat po Wielkim Wybuchu, czyli jakiś miliard lat później niż BRI 1335-0417. Niemniej, należy pamiętać, iż BRI 1335-0417 nie jest najstarszą galaktyką w ogóle – ten tytuł przypada GNz11, dostrzeżonej w grudniu ubiegłego roku. GNz11 powstała 13,4 miliarda lat temu, czyli 400 milionów lat po Wielkim Wybuchu.



Źródło:



Za sprawą rozwijającej się technologii astronomowie są w stanie zaglądać w coraz to dalsze i dalsze zakątki Wszechświata. Teraz, z pomocą teleskopu ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) w Chile udało im się uchwycić na zdjęciu galaktykę, która najpewniej jest najodleglejszą, a co za tym idzie najstarszą poznaną dotąd galaktyką spiralną.Wspomniana galaktyka, której oficjalna nazwa to BRI 1335-0417, pokazuje, że galaktyki spiralne powstawały już tak wcześnie 1,4 miliarda lat po Wielkim Wybuchu. Jej zdjęcie zostało wykonane w ramach badań, których wyniki kilka dni temu opublikowano w recenzowanym czasopiśmie Science., powiedział dr Kai Noeske z Europejskiej Agencji Kosmicznej, badacz odległych galaktyk.Galaktyki spiralne to jedne z dojrzalszych form galaktyk. We wczesnych fazach formowania się galaktyk ciemna materia gromadzi gorący gaz w małych skupiskach, gdzie powstają gwiazdy. Te skupiska łączą się, tworząc większe galaktyki, będące zniekształconymi, porozrywanymi zlepkami bez wyraźnej struktury.Z czasem niektóre nieregularne galaktyki zaczynały rotować, tworząc galaktyki przypominające dyski – galaktyki eliptyczne o regularnym kulistym lub elipsoidalnym kształcie i gładkiej strukturze. Na poniższej symulacji można zobaczyć, jak taki proces wyglądał.Kolejnym etapem ewolucji galaktyk były właśnie galaktyki spiralne. Te zaczęły powstawać, gdy dysk galaktyki eliptycznej został w jakiś sposób naruszony, na przykład za sprawą towarzyszącej jej, mniejszej galaktyki., powiedział Noeske.Zgodnie z obecnie przyjętym stanem wiedzy, galaktyki powstawały we Wszechświecie z największą częstością jakieś 3,3 miliarda lat po Wielkim Wybuchu. Wtedy też zrodziła się większość gwiazd w kosmosie. BRI 1335-0417 zaczęła istnieć znacznie wcześniej.