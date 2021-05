Astronomowie są coraz bliżej rozwiązania zagadki tajemniczych kosmicznych błysków radiowych

Co jest ich źródłem?

Sygnały z daleka

Polowanie na źródła FRB

Cóż, mimo że z roku na rok wiemy o Wszechświecie więcej i więcej, ten wciąż skrywa przed nami mnóstwo tajemnic. Jedna z nich związana jest z tak zwanymi szybkimi błyskami radiowymi (FRB). Te sygnały z odległych zakątków kosmosu stanowią dla astronomów niezłą zagwozdkę, jednakże zagwozdkę coraz bliższą rozwiązania. Pewien zespół badaczy w końcu zdołał bowiem w przybliżeniu określić źródło kilku z nich, zawężając liczbę obiektów, które mogły je wytworzyć, do mniejszego grona podejrzanych.FRB, odkryte po raz pierwszy w 2007 roku, to silne, jednakże krótkotrwałe, kilku-milisekundowe sygnały pochodzące z odległych galaktyk. Występują one w dwóch wersjach - pojedynczych oraz powtarzających się. Nadal nie ma pewności co do tego, co je wytwarza, a na dodatek nikt nie jest w stanie przewidzieć ich pojawiania się. Różne hipotezy wskazują na gwiazdy neutronowe z silnym polem magnetycznym (magnetary), ciemną materię, czarne dziury, supernowe, a nawet… pozaziemskie cywilizacje.Od 2007 roku udało się wykryć setki FRB pochodzących z różnych części kosmosu. Dzięki temu astronomowie mogą powoli pozyskiwać na ich temat kolejne informacje, co stopniowo przybliża ich do rozwikłania ich zagadki.Zespół badaczy, którego praca wkrótce pojawi się w czasopiśmie Astrophysical Journal, dokładnie zbadał grupę FRB, korzystając ze zdjęć wykonanych w zakresie światła widzialnego przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a, a także fotografii wykonanych w zakresie bliskiej podczerwieni. W rezultacie astronomom udało się określić nie tylko, z jakich galaktyk te sygnały pochodzą, ale także z jakich części tych galaktyk, jakich ramion spiralnych.Regiony, które są źródłem przeanalizowanych FRB, to obszary, w których dochodzi do narodzin nowych gwiazd, ale co ciekawe nie są to najjaśniejsze i najaktywniejsze części ramion spiralnych ich macierzystych galaktyk. To pozwala jeszcze bardziej zawęzić listę potencjalnych obiektów, które mogły wytworzyć omawiane sygnały.