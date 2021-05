Jedną z powszechnych ziemskich cząsteczek po raz pierwszy wykryto w atmosferze egzoplanety

Istotne osiągnięcie.

Jowisz z piekła rodem

Rodniki hydroksylowe (OH•) to cząsteczki powszechnie występujące na Ziemi. Czy te są równie powszechne na innych planetach? Póki co tego nie ustalono. Niemniej, po raz pierwszy astronomom udało się je wykryć w atmosferze planety spoza Układu Słonecznego. Ta planeta to tak zwany ultragorący Jowisz,WASP-33b to dziwna egozplaneta. Ta zlokalizowana jest 400 lat świetlnych stąd i orbituje wokół swojej gwiazdy bliżej niż Merkury wokół Słońca. W związku z tym dystansem temperatury na powierzchni atmosfery WASP-33b przekraczają 2500 stopni Celsjusza. W tej temperaturze topnieje zdecydowana większość metali.Za sprawą swojej temperatury WASP-33b jest jednak świetnym przedmiotem badań. Dlaczego? Ano dlatego, że przy takich temperaturach związki chemiczne występujące w atmosferze emitują charakterystyczne promieniowanie, które jest dla tych związków niczym odciski palców. Gdy egzoplaneta krąży wokół swojej gwiazdy, promieniowane emitowane przez jej chemikalia okresowo doświadcza przesunięcia ku czerwieni (długość jego fali rośnie) i ku fioletowi (długość jego fali spada). To pozwala astronomom na wykrycie ich promieniowania na tle promieniowania gwiazdy macierzystej planety.