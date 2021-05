Ta mgławica to jeden z najpiękniejszych obiektów we Wszechświecie

Wyjątkowy widok.

Kosmos potrafi naprawdę zachwycać swoim pięknem. Nie brakuje w nim obiektów zapierających dech w piersiach – gwiazd, planet, galaktyk, mgławic i nie tylko. Piękno to szczególnie widać na zdjęciach wykonywanych przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a, który zaszczyca świat swoimi fotografiami od ponad 30 lat. Zdjęcia te nigdy nie ujrzałyby jednak światła dziennego, gdyby nie naukowcy, którzy nieustannie przetwarzają dane zbierane przez teleskop.Co ciekawe, najnowsze techniki przetwarzania pozwalają badaczom jeszcze lepiej ukazać obiekty sfotografowane także lata temu, z pomocą tych samych maszyn. Jednym z takich obiektów, któremu za ich sprawą dziś możemy przyjrzeć się dokładniej, jest tak zwana(PN G054.2-03.4).Mgławica Naszyjnik to gęsta mgławica planetarna znajdująca się w gwiazdozbiorze Strzały, jakieś 15 tysięcy lat świetlnych z dala od Ziemi. Jak widać na poniższej fotografii, wygląda ona dość charakterystycznie. Dlaczego?

Najnowsze zdjęcie przedstawiające Mgławicę Naszyjnik. | Źródło: ESA/Hubble & NASA, K. Noll

Wynik wyjątkowego wydarzenia

Zdjęcie Mgławicy Naszyjnik wykonane przez teleskop Hubble’a w 2011 roku. | Źródło: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Zapewne w centrum mgławicy zdołałeś dostrzec pewien jasny punkt. Wygląda jak gwiazda, nieprawdaż? Właściwie to dwie gwiazdy, które krążą wokół siebie po orbicie na tyle ciasnej, że na zdjęciu nie sposób ich rozdzielić. To właśnie one odpowiadają za powstanie mgławicy.Około 10 tysięcy lat temu masywniejsza gwiazda z pary napęczniała tak bardzo, że zewnętrznymi warstwami swojej atmosfery otoczyła drugą gwiazdę. Ta mimo tego wciąż krążyła po swojej orbicie, wewnątrz większej gwiazdy. Niemniej, coraz bardziej zwiększało się jej tempo rotacji. Wszystko to działo się do momentu, gdy w wyniku przyspieszonej rotacji większa gwiazda utraciła dużą część swojej atmosfery. W rezultacie powstała struktura przypominająca pierścień.Na wspomnianym pierścieniu zawieszone są jasne, bardzo gęste skupiska gazu, które świecą niczym diamenty w naszyjniku. Właśnie dlatego omawianą mgławicę nazywa się Mgławicą Naszyjnik.Wcześniej Mgławicę Naszyjnik mogliśmy podziwiać na zdjęciu opublikowanym przez NASA w 2011 roku. Cóż, dzisiejsza technologia faktycznie pozwoliła uzyskać znacznie lepszy obraz tego obiektu. Ciekawe zatem, na co pozwoli technologia w przyszłości.Źródło: NASA , fot. tyt. ESA/Hubble & NASA, K. Noll