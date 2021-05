Teraz lot helikoptera Ingenuity możesz zobaczyć w 3D

Nieźle.

Ingenuity i Mars w trójwymiarze

Przyszłość marsjańskiego helikoptera

Cóż, NASA rozpieszcza miłośników materiałów pochodzących prosto z Marsa. Agencja regularnie dzieli się zdjęciami i filmami rejestrowanymi przez swoje łaziki. Ostatnio w większości są to zdjęcia i filmy autorstwa łazika Perseverance, z których część przedstawiała podbijający marsjańskie przestworza helikopter Ingenuity. Teraz, także za sprawą NASA, możesz zobaczyć jeden z lotów Ingenuity w 3D.Dokładniej mówiąc, dzięki NASA możesz zobaczyć w 3D trzeci spośród dotychczasowych 5 lotów, które odbył marsjański helikopter . W ramach tego testu, który miał miejsce 25 kwietnia, pojazd wzbił się na wysokość 5 metrów i pokonał 50 metrów w „powietrzu”, wracając na miejsce startu. Wszystko to zarejestrował łazik Perseverance, z pomocą swojej podwójnej kamery – Mastcam-Z.Za stworzenie materiału, który pozwala na obejrzenie lotu w 3D, odpowiadają naukowcy z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA. Film ten jest anaglifem, zatem aby uzyskać efekt 3D należy oglądać go z użyciem odpowiednich okularów. Takie okulary możesz stworzyć sam, korzystając z instrukcji NASA . Rzecz jasna, wspomniany efekt 3D jest tylko złudzeniem trójwymiaru, ale naprawdę ciekawie podziwia się za jego pośrednictwem Marsa.Jak wspomniałam, Ingenuity odbył na Marsie już 5 lotów. Ostatni trwał 108 sekund, a w jego ramach helikopter wzniósł się na rekordową wysokość 10 metrów i pokonał odległość 129 metrów. Tym razem jednak pojazd wylądował w innymi miejscu niż miejsce startu.Piąty lot Ingenuity stanowił zwieńczenie fazy demonstracji technologii, w którą helikopter został wyposażony. To jednak nie koniec jego misji. Koniec tej fazy oznacza bowiem początek fazy demonstracji możliwości operacyjnych pojazdu. Skupi się ona na zbadaniu tego, jakie możliwości może zaoferować dron wysłany na Marsa.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA/JPL-Caltech/ASU