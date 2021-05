Trzy różne planety? Nie, to Jowisz sfotografowany jednocześnie w różnych zakresach fal

Niesamowity widok.

Jowisz to król planet. Gdyby nie on, Ziemia i inne planety Układu Słonecznego byłyby regularnie bombardowane przez asteroidy. Zapewne doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, jak ten gazowy gigant wygląda – że jego atmosferę wypełniają jasno- i ciemnobeżowe chmury, wpadające miejscami w odcienie pomarańczy, w obrębie których szaleją gdzieniegdzie potężne burze, tak jak Wielka Czerwona Plama. Niemniej jednak, tak Jowisz wygląda tylko w świetle widzialnym. Jak prezentuje się on w zakresach fal o innej długości? Przekonaj się!NOIRLab – amerykańskie centrum badawcze skupiające się na naziemnych obserwacjach nocnego nieba w świetle widzialnym i podczerwieni – opublikowało wyjątkowe zdjęcie Jowisza. Jowisz widziany jest na nim potrójnie, w trzech różnych wydaniach. Za sprawą obrazu można przyjrzeć się wizerunkowi planety i w świetle widzialnym, i w podczerwieni, i w ultrafiolecie.

Jowisz sfotografowany w podczerwieni, świetle widzialnym i ultrafiolecie.| Źródło: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA, M.H. Wong (UC Berkeley) et al. Podziękowania: Mahdi Zamani

Jowisz w podczerwieni. | Źródło: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA, M.H. Wong (UC Berkeley) et al. Podziękowania: Mahdi Zamani

Jowisz w świetle widzialnym. | Źródło: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA, M.H. Wong (UC Berkeley) et al. Podziękowania: Mahdi Zamani

Jowisz w ultrafiolecie. | Źródło: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA, M.H. Wong (UC Berkeley) et al. Podziękowania: Mahdi Zamani

Zasługa niejednego obserwatorium

Jak widać, podczerwieni i w ultrafiolecie Jowisz wygląda z goła inaczej niż w świetle widzialnym. W podczerwieni sprawia on wrażenie, że jest prawdziwym piekłem, a w ultrafiolecie wręcz przeciwnie. Cóż, to jak planeta prezentuje się w różnych zakresach fal światła, nie zmienia jednak faktu, że nie jest ona miejscem przyjaznym dla człowieka. W końcu, Jowisz nie ma stałej powierzchni, w jego atmosferze wieją wiatry o prędkości nawet 360 kilometrów na godzinę, a temperatury osiągają wartości od -108 stopni Celsjusza na granicy atmosfery do 35 726 stopni Celsjusza na granicy jądra.Obserwacje, które pozwoliły na uzyskanie poniższego widoku zostały przeprowadzone w styczniu 2017 roku, jednocześnie. Zdjęcie w podczerwieni zostało wykonane przez instrument Near-InfraRed Imager (NIRI) Obserwatorium Gemini na Hawajach, a zdjęcie w świetle widzialnym przez kamerę Wide Field Camera 3 Kosmicznego Teleskopu Hubble, tak jak zdjęcie w ultrafiolecie.Astronomiczne zdjęcia publikowane przez przeróżne naukowe instytucje z całego świata, przedstawiające zarówno obiekty z Układu Słonecznego, jak i spoza niego, to prawdziwa uczta dla oczu. Nie wiem jak Ty, ale ja mogłaby podziwiać takie zdjęcia codziennie.Źródło: NOIRLab , fot. tyt. NASA