Sonda OSIRIS-REx wraca na Ziemię z próbkami asteroidy

Czeka ją długa podróż.

Czas na powrót

We wrześniu 2016 roku NASA wysłała w przestrzeń kosmiczną ważną sondę – sondę, która otrzymała zadanie pobrania próbek z powierzchni asteroidy. OSIRIS-REx, bo tak brzmi jej nazwa, pod koniec 2018 roku dotarła do swojego celu, w październiku 2020 roku pobrała próbki z jego powierzchni, teraz w końcu wyruszyła w podróż powrotną na Ziemię.Sonda OSIRIS-REx zaczęła zmierzać ponownie w stronę naszej planety 10 maja o godzinie 22:23 czasu polskiego. Początek tego lotu był poprzedzony tygodniami przygotowań – NASA czekała na idealny moment do jego startu. Agencja chciała się bowiem upewnić, że transportowana przez sondę kapsuła z próbkami z asteroidy dokona wejścia w Ziemską atmosferę pod odpowiednim kątem – tak aby przetrwała lot przez atmosferę.Kiedy wspomniana kapsuła z próbkami trafi na Ziemię? Dokładnie 24 września 2023 roku. Tak, lot OSIRIS-REx w stronę naszej planety potrwa blisko 2,5 roku. Z pomocą spadochronów kapsuła ma wylądować na znajdującym się na terenie Wielkiej Pustyni Słonej poligonie Utah Test and Training Range (UTTR).Zgodnie z planem tylko kapsuła zawierająca próbki skał i pyłu pochodzące z asteroidy Bennu dotrze na powierzchnię Ziemi. Sama sonda jedynie zbliży się do atmosfery planety, by wyrzucić kapsułę w jej kierunku. Następnie OSIRIS-REx znajdzie się na heliocentrycznej orbicie wewnątrz orbity Wenus.