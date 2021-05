Szczepionki na COVID-19 – porównanie. Która jest najskuteczniejsza?

Porównanie szczepionek na COVID-19.

Źródło: CDC

Szczepionki przeciw COVID-19 - różnice

Pfizer/BioNTech – Comirnaty

Źródło: Wikimedia Commons/U.S. Secretary of Defense [

]

Skutki uboczne / działania niepożądane

AstraZeneca – Vaxzevria

Źródło: Wikimedia Commons/ Martino Gian [

]

Skutki uboczne / działania niepożądane

Moderna

Źródło: Senior Airman Eugene Olive

Skutki uboczne / działania niepożądane

Johnson & Johnson (Janssen)

Źródło: New York National Guard, Flickr

Skutki uboczne / działania niepożądane

Sinopharm (BBIBP-CorV)

Wikimedia Commons/Ministerio de Defensa del Perú [

]

Skutki uboczne / działania niepożądane

Instytut Epidemiologii i Mikrobiologii im. Nikołaja Gamalei – Sputnik V

ródło: Wikimedia Commons/Mos.ru [

]

Skutki uboczne / działania niepożądane

Szczepionka wektorowa dostarcza komórkom organizmu recepturę na białko szczytowe wirusa SARS-CoV-2 nie w postaci cząsteczek mRNA, a w postaci fragmentów aktywnych wirusów niezagrażających człowiekowi, które zostały zmodyfikowane tak, aby wywołać odpowiedź immunologiczną jak na wirusa SARS-CoV-2 i zbudować odporność właśnie przeciwko temu wirusowi. Szczepionki tego typu także charakteryzują się bezpieczeństwem i wysoką skutecznością. Co ważne, szczepionki wektorowe przeciwko COVID-19 opracowano w nowej technologii, takiej jak ta, która dotychczas była stosowana podczas badań nad HIV oraz wirusem Ebola.Źródło: CDCW tej chwili w Polsce stosuje się wyłącznie szczepionki mRNA oraz wektorowe. Powstały też jednak preparaty, które zawierają unieszkodliwioną postać wirusa SARS-CoV-2 – wciąż posiadającą zdolność do wywołania reakcji immunologicznej, przy braku zdolności chorobotwórczych. Taki preparat to na przykład szczepionka opracowana przez chińską państwową firmę farmaceutyczną – Sinopharm.2 dawki, w odstępie 21 dniosoby w wieku 16 lat i starszeodporność na zakażenie – 91,3% (utrzymuje się co najmniej 6 miesięcy), odporność na zakażenie wariantem południowoafrykańskim – 100%, zapobieganie ciężkiemu przebiegowi COVID-19 – 100%w zamrażarce w temperaturze od -90 do -60°CSzczepionka Comirnaty opracowana i produkowana przez przedsiębiorstwa Pfizer i BioNTEch to szczepionka mRNA. Jej skuteczność potwierdzono na drodze badań klinicznych. W badaniach fazy 3 wzięło udział 46 307 osób. Szczepionka Comirnaty jest dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej od 21 grudnia 2020 roku.Działania niepożądane, które szczepionka Comirnaty wywołuje bardzo często (≥1/10 przypadków) to ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, dreszcze, gorączka, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, bóle mięśni, bóle stawów, biegunka i ból głowy. Często (≥1/100 do <1/10 przypadków) pojawiają się nudności, wymioty oraz zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100 przypadków) limfadenopatia, wysypka, świąt, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, bezsenność, ból kończyny, złe samopoczucie oraz świąd w miejscu wstrzyknięcia, a rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000 przypadków) ostre porażenie nerwu twarzowego. Szczepionka może też wywołać reakcję anafilaktyczną, jednak ma to miejsce bardzo rzadko (w styczniu w USA odnotowano 21 przypadków na 1 893 360 podanych pierwszych dawek).2 dawki, w odstępie od 4 do 12 tygodniosoby w wieku 18 lat i starszeodporność na zakażenie – 79%, zapobieganie ciężkiemu przebiegowi COVID-19 – 100%w lodówce, w temperaturze 2°C – 8°CSzczepionka Vaxzevria firmy AstraZeneca, opracowana we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim, to szczepionka wektorowa, która jako wektor wykorzystuje cząstki adenowirusa wywołującego infekcję górnych dróg oddechowych u szympansów. Skuteczność szczepionki potwierdzono na drodze badań klinicznych. W badaniach fazy III wzięło udział 32 449 osób.Działania niepożądane zgłoszone w badaniach klinicznych po podaniu szczepionki firmy Astra Zeneca to tkliwość w miejscu wstrzyknięcia (63,7%), ból w miejscu wstrzyknięcia (54,2%), ból głowy (52,6%), zmęczenie (53,1%), ból mięśni (44,0%), złe samopoczucie (44,2%), uczucie gorączki (33,6%), gorączka >38oC (7,9%), dreszcze (31,9%), ból stawów (26,4%) oraz nudności (21,9%). Działaniem niepożądanym, choć bardzo rzadkim, po podaniu szczepionki może być też zdarzenie zakrzepowo-zatorowe przebiegające z małopłytkowością. Zgodnie z dotychczasowymi szacunkami, te występują z częstością 1-10/1 000 000 przypadków.2 dawki, w odstępie 28 dniosoby w wieku 18 lat i starszeochrona przed zakażeniem – 94,5%w zamrażarce, w temperaturze od -25°C do -15°CSzczepionka przeciw COVID-19 firmy Moderna to szczepionka mRNA. Jej skuteczność została potwierdzona badaniami klinicznymi. W badaniach III fazy wzięło udział ponad 30 tysięcy osób.Najczęstsze skutki uboczne występujące po podaniu szczepionki mRNA Moderna to ból w miejscu wstrzyknięcia (92%), zmęczenie (70%), ból głowy (64,7%), ból mięśni (61,5%), ból stawów (46,4%), dreszcze (45,4%), nudności/wymioty (23%), obrzęk/tkliwość pod pachą (19,8%), gorączka (15,5%), obrzęk w miejscu wstrzyknięcia (14,7%) i zaczerwienienie (10%).pojedyncza dawkaosoby w wieku 18 lat i starszezmniejszenie ryzyka zachorowania na COVID-19 przejawiającym objawy zakażenia - 66% (28 dni po szczepieniu), zmniejszenie ryzyka zachorowania na COVID-19 w stopniu ciężkim – 85%, zmniejszenie ryzyka hospitalizacji i śmierci w wyniku COVID-19 – 100%,w zamrażarce, w temperaturze -20°C lub w lodówce, w temperaturze 2°C – 8°CSzczepionka firmy Johnson & Johnson to jednodawkowa szczepionka wektorowa bazująca na ludzkim adenowirusie typu 26. Jej skuteczność potwierdzono podczas badań klinicznych. W badaniach 3 fazy wzięło udział 43 783 ochotników.Działania niepożądane zgłaszane najczęściej po przyjęciu szczepionki Johnson & Johnson to ból w miejscu wstrzyknięcia (48,6%), ból głowy (38,9%), zmęczenie (38,2%), ból mięśni (33,2%) nudności (14,2%) i gorączka (9%).2 dawki, w odstępie 21-28 dniosoby w wieku 16 lat i starszeapobieganie objawowej postaci COVID-19 – 79%w lodówce, w temperaturze 2°C – 8°CSczepionka BBIBP-CorV firmy Sinopharm to szczepionka zawierająca dezaktywowaną formę koronawirusa SARS-CoV-2. Jej skuteczność potwierdzono na drodze badań klinicznych. W ich trzeciej fazie wzięło udział ponad 60 tysięcy osób. Niestety, wyniki tych badań nie zostały opublikowane jak dotąd w żadnym recenzowanym czasopiśmie.Szczepionka Sinopharm póki co nie została zatwierdzona do użytku przez Europejską Agencję Leków, w związku z czym nie jest stosowana w Polsce.2 dawki, w odstępie 21 dniosoby w wieku 18 lat i starszeniewykazanaw zamrażarce, w temperaturze -20°CSzczepionka Sputnik V opracowana przez Instytut Epidemiologii i Mikrobiologii im. Nikołaja Gamalei to szczepionka wektorowa bazująca na dwóch ludzkich adenowirusach. III faza badań klinicznych nad szczepionką wciąż trwa, dlatego co do skuteczności preparatu nie ma pewności. Wstępne wyniki sugerują jednak, że efektywność szczepionki wynosi 91,6%.Mimo że III faza badań wciąż trwa, szczepionka Sputnik V jest już dystrybuowana, i to od maja 2020 roku, co jest przedmiotem kontrowersji. Europejska Agencja Leków 4 marca 2021 roku rozpoczęła przegląd bezpieczeństwa i skuteczności preparatu. Canva