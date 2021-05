Sonda Voyager 1 wykryła w przestrzeni międzygwiezdnej coś niespodziewanego

Zasłużony pojazd z kolejnym osiągnięciem.

Kluczowy instrument

Aktywność w przestrzeni międzygwiezdnej

„[Sygnał] jest bardzo słaby i monotonny, ponieważ występuje w wąskim paśmie częstotliwości.”

„Wykrywamy słaby, nieustający szum gazu międzygwiezdnego.”

„Ośrodek międzygwiazdowy jest jak cichy lub delikatny deszcz.”

„Jeśli chodzi o fale wiatru słonecznego, to tak, jakbyś wykrył uderzenie pioruna podczas burzy, a potem znowu zacząłby padać delikatny deszcz.”

Voyager 1 – najbardziej oddalony od Słońca obiekt będący dziełem człowieka, sonda, która jako pierwsza w historia przekroczyła heliopauzę i znalazła się w przestrzeni międzygwiezdnej, dokonała ważnego odkrycia. Tym odkryciem jest słaby, choć nieustający, wskazujący na to, że gaz wypełniający przestrzeń międzygwiezdną może być bardziej aktywny niż sądzono.Sonda Voyager 1, wystrzelona w przestrzeń kosmiczną w 1977 roku, została wyposażona między innymi w instrument o nazwie Plazma Wave System (PWS), zbudowany w celu mierzenia gęstości elektronów. Pojazd wykorzystał go, by zbadać magnetosfery Jowisza Saturna, a także zarejestrować podczas swojej podróży przez Układ Słoneczny fale radiowe pochodzące z gazowych gigantów.PWS to bardzo cenny instrument, który jest użyteczny dla NASA nawet dzisiaj. Właściwie, to jeden z niewielu instrumentów sondy Voyager 1, który wciąż działa. Wcześniej agencja wykorzystała go między innymi, by zmierzyć zjawiska towarzyszące maszynie, gdy ta opuszczała heliosferę – swoistą bańkę otaczającą Słońce, w której ciśnienie wiatru słonecznego przeważa nad ciśnieniem wiatrów galaktycznych. To dzięki jego danym potwierdzono, że Voyager 1 w 2012 roku przekroczyła heliopauzę.Teraz, długie lata po wspomnianym przełomie, PWS wciąż zbiera dane, które Voyager 1 przesyła na Ziemię. Jak właśnie poinformowano, od kilku lat PWS rejestruje słaby, ale ciągły sygnał generowany przez plazmę w przestrzeni międzygwiezdnej. Oznacza to, że w ośrodku międzygwiazdowym dzieje się. Dotychczas Voyager 1 wykrywał tylko oscylacje plazmy, trwające od kilku dni do roku, które były wynikiem przedzierania się co potężniejszych fal wiatru słonecznego przez heliopauzę., informuje Stella Ocker, jedna z autorka pracy poświęconej odkryciu.Wykrycie omawianego sygnały było trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Jak wspomniałam, co potężniejsze fale wiatru słonecznego przedzierają się przez heliopauzę. Gdy PWS je rejestruje, ma on problem z wychwyceniem czegokolwiek innego, z rejestrowaniem danych dotyczących zjawisk niezwiązanych z Układem Słonecznym., mówi James Cordes, kolejny z badaczy.Cóż, Voyager 1 to niesamowity pojazd. Dzięki niemu dziś znacznie więcej wiemy na temat Układu Słonecznego, heliopauzy i przestrzeni międzygwiezdnej niż kilkadziesiąt lat temu. Kto wie, może kiedyś NASA lub inna agencja kosmiczna stworzy sondę, która będzie zaprojektowana wyłącznie z myślą o badaniu ośrodka międzygwiazdowego.Źródło: Uniwersytet Cornella , fot. tyt. NASA/JPL/Provided