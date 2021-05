Testy antygenowe na koronawirusa w Lidlu. Cena jest zachęcająca

Pierwszy sklep z takimi testami.

Antygenowe testy na koronawirusa w Lidlu

Testy na koronawirusa dostępne obecnie w polskich sklepach są testami na przeciwciała, których wiarygodność należałoby określić mianem co najwyżej dyskusyjnej. Już wkrótce w sklepach sieci handlowej Lidl zagoszczą jednak testy antygenowe, pozwalające samodzielnie przeprowadzić test na SARS-CoV-2. Trafią do sklepów już 7 maja.W Lidlu pojawią się antygenowe testy produkcji Boson Biotech. Cena testów antygenowych w Lidlu wyniesieza opakowanie zawierające 5 testerów. Oznacza to, że jeden test antygenowy z Lidla kosztował będzie