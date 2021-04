Kosmiczna sonda stała się najszybszym obiektem stworzonym przez człowieka

Niesamowite.

W stronę Słońca

Nowe rekordy na koncie

W 2018 roku NASA wystrzeliła w przestrzeń kosmiczną sondę, która otrzymała istotny cel – zbadać Słońce z bliska. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu miesięcy pojazd ten nieprzerwanie leciał w kierunku naszej gwiazdy, bijąc rekord za rekordem. Kolejny rekord sonda pobiła wczoraj, podczas kolejnego przelotu w pobliżu gwiazdy. Wówczas rozpędziła się ona do prędkości 532 000 kilometrów na godzinę – takiej, jakiej dotychczas nie osiągnął żaden inny obiekt stworzony przez człowieka.Parker Solar Probe została zaprojektowana tak, by ta była w stanie znaleźć się bliżej Słońca niż pozostałe sondy, które powstały, by je badać. Właśnie dlatego posiada ona tarczę cieplną wykonaną z kompozytu węglowego. Ta powala jej funkcjonować nawet wtedy, gdy temperatura jej najbliższego otoczenia wynosi 1377 stopni Celsjusza. Wyposażono ją również w szereg instrumentów, dzięki którym ta jest w stanie badać Słońce.Krążąc wokół Słońca, Parker Solar Probe wykorzystuje Wenus podczas manewru asysty grawitacyjnej. Właśnie dzięki temu sonda coraz bardziej zbliża się do Słońca i coraz bardziej się rozpędza. Ostatni i czwarty przelot w pobliżu Wenus miał miejsce w lutym.Przelot z lutego pozwolił sondzie NASA zapoczątkować swoje ósme okrążenie wokół Słońca. To podczas tego okrążenia Parker Solar Probe osiągnęła prędkość 532 000 kilometrów na godzinę. Zbliżyła się ona wtedy do powierzchni gwiazdy na odległość 10,4 miliona kilometrów, co jest jej kolejnym rekordem.