Rzeki i jeziora mogły zdobić powierzchnię Marsa za sprawą lodowych chmur

Naukowcy odkrywają przeszłość Czerwonej Planety.

Lodowa tajemnica

Sprawka chmur

Jak pokazały nowe badania, których wyniki opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Science, dawno temu na powierzchni Marsa woda w stanie ciekłym mogła występować za sprawą zlokalizowanych wysoko w atmosferze, składających się z kryształków lodu, chmur. Teorię tę mógłby potwierdzić łazik Perseverance, który w tej chwili zwiedza Czerwoną Planetę.Dzisiaj Mars jest kompletnym pustkowiem, ale kiedyś na jego powierzchni nie brakowało wody w stanie ciekłym. Ta wypełniała koryta rzek, jeziora, a nawet morza, ślady po których dzisiaj znajdowane są na zdjęciach satelitarnych i nie tylko. Co jednak, nie dość, że nikt nie ma pewności co do tego, z jakiego powodu te wszystkie zbiorniki zniknęły, to nie wiadomo, w ogóle w jaki sposób Mars przez długi czas był w stanie utrzymywać w nich wodę w stanie ciekłym, mimo że dociera do niego trzy razy świata słonecznego mniej niż do Ziemi.Wyniki nowych badań sugerują, że kluczem do tajemnicy wody, która dawniej płynęła na Marsie, może być jego atmosfera. Podczas badań wykorzystano zaawansowane komputerowe symulacje 3D, które pozwoliły sprawdzić, jak miliony lat temu mógł wyglądać marsjański klimat. Z ich pomocą uczeni pragnęli dowiedzieć się, czy obecność położonych wysoko w atmosferze chmur składających się z kryształków lodu mogła wpływać na tę atmosferę ocieplająco.Teoria o tym, że woda w stanie ciekłym mogła występować na Marsie za sprawą efektu cieplarnianego spowodowanego przez wspomniane chmury, po raz pierwszy została zaproponowana w 2013 roku. Niektórzy członkowie naukowej społeczności szybko ją odrzucili – między innymi ze względu na to, że ich zdaniem chmury te musiałyby zachować swoją spójność na dłużej niż ich najbliższe ziemskie odpowiedniki – chmury Cirrus – są w stanie. Symulacje przeprowadzone w ramach nowego badania pokazały jednak, że marsjańskie lodowe chmury mogły być do tego zdolne, co ma związek z ilością lodu znajdującego się na powierzchni Marsa.