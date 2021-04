Mars to pustkowie, ale głęboko pod jego powierzchnią wciąż może kwitnąć życie

Interesujące.

Życie w ekstremalnych środowiskach

Podziemny ekosystem

Niedawno NASA wysłała na Marsa kolejnego łazika, którego głównym celem jest poszukiwanie na powierzchni Czerwonej Planety życia. Wygląda jednak na to, że marsjańskiego życia powinniśmy szukać raczej pod jej powierzchnią, gdzie to może prosperować. Sugerują to nowe badania dotyczące geochemii Marsa.Mars nie zawsze był pustkowiem. Podczas gdy dzisiaj pokrywają go głównie pył i skały, dowody zebrane przez łaziki i orbitery pokazują, że dawno temu jego powierzchnię zdobiły rzeki, a nawet oceany. Istnieje szansa, że w ich wodach zrodziło się życie, które wymarło, gdy planeta wyschła. Bazując na tej teorii, NASA szuka pozostałości po nim na powierzchni Marsa.Niektórzy naukowcy uważają jednak, że być może nie doceniliśmy marsjańskiego życia. W końcu, na Ziemi mikroby można znaleźć w tak ekstremalnych środowiskach jak pustynie czy subglacjalne jeziora znajdujące się pod setkami metrów lodu. Przez długi czas uważano, że w takie miejsca są dla życia zbyt nieprzyjazne. Skoro jednak życie w nich występuje, to może istnieje i gdzieś na Marsie, zwłaszcza że badania przeprowadzone na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pokazały, że bakterie są nawet w stanie przetrwać w środowisku wystawionym na działanie promieniowania kosmicznego.Jak sugerują uczeni, najbardziej prawdopodobne jest, że proste formy życia występują na Marsie głęboko pod jego powierzchnią. Ziemia posiada ekosystem organizmów zamieszkujących skalne szczeliny, żyjących dzięki energii wytwarzanej podczas geochemicznych reakcji skał i wody. W ramach nowego badania uczeni z Uniwersytetu Browna pragnęli sprawdzić, czy Mars może mieć podobny ekosystem.Szczególnym szeregiem przemian chemicznych, który interesował badaczy, była tak zwana radioliza. Ta zachodzi, gdy pierwiastki promieniotwórcze w skałach rozbijają cząsteczki wody na atomy wodoru i tlenu, które mikroby mogą następnie wykorzystywać do wytwarzania energii. Na Ziemi mikroby z tą zdolnością znajdowane są 1,6 kilometra pod powierzchnią.Istnieją dowody na to, że pod powierzchnią Marsa znajduje się woda. Podejrzewa się też, że pod jego czapami lodowymi istnieją podpowierzchniowe jeziora. Co więcej, Czerwona Planeta nie jest aktywna tektonicznie, a więc jeśli jej wnętrze kiedykolwiek zamieszkały drobnoustroje, te mogły żyć w spokoju przez miliardy lat.