Łazik Perseverance wytworzył tlen na Marsie

Istotne osiągnięcie.

Tlen z dwutlenku węgla, na Marsie

Łazik Perseverance został wysłany na Marsa głównie po to, by kontynuować prace wcześniejszych łazików i szukać na Czerwonej Planecie śladów życia. Niemniej, naukowcy z NASA stworzyli go też z myślą o tym, by wykorzystać go do przeprowadzenia przeróżnych eksperymentów. Jeden z instrumentów maszyny miał posłużyć do wytworzenia w marsjańskiej atmosferze tlenu. Tak się składa, że amerykańska agencja kosmiczna właśnie po raz pierwszy go przetestowała.Perseverance wytworzył tlen na Marsie 20 kwietnia. Instrument, który na to pozwolił to Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Jego rozmiary można porównać do rozmiarów tostera. Ten, z pomocą pompy, pobrał dwutlenek węgla z atmosfery Marsa, a następnie elektrochemicznie, po podgrzaniu gazu do temperatury około 800 stopni Celsjusza, rozdzielił jego cząsteczki, uzyskując z każdej po dwa atomy tlenu i jeden węgla, a następnie cząsteczkowy tlen i tlenek węgla jako produkt uboczny.