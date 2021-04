Jedna z gwiazd bliskich Ziemi może być fabryką ciemnej materii

Interesująca teoria.

Gigantyczna, gorąca, słynna gwiazda znana jako Betelgeza, może wytwarzać w swoim jądrze tony hipotetycznych cząstek ciemnej materii znanej jako, a przynajmniej tak teoretyzują naukowcy. Dotychczasowe próby wykrycia tych cząstek były bezowocne, ale kto wie, może obserwacje Betelgezy to zmienią.Zgodnie z hipotezami, aksjony są cząsteczkami o niezwykle małej masie – miliardy razy mniejszej niż masa protonu. Poza tym, nie posiadają one ładunku elektrycznego. Choć aksjony powinny być porozrzucane po całym kosmosie, nie wchodzą one w interakcje z innymi rodzajami materii. Być może dlatego dotychczas nie udało się odnaleźć bezpośrednich dowodów na ich istnienie ani ich wykryć.Aksjony po raz pierwszy zaproponowano w roku 1977 roku. Wówczas dwójka fizyków - Roberto Peccei oraz Helen Quinn – stwierdziła, że cząsteczki te mogą tłumaczyć, dlaczego neutrony nie wchodzą w interakcje z polami elektromagnetyczymi, choć. Ich zdaniem aksjony mogą te interakcje blokować.Z czasem astronomowie zdali sobie także sprawę z tego, że to aksjony mogą być tajemniczymi cząsteczkami tworzącymi ciemną materię – rzecz jasna, o ile istnieją. Dekady astronomicznych obserwacji pokazały, że galaktyki zlokalizowane we Wszechświecie posiadają. Dlatego stwierdzono, że poza widoczną materią muszą zawierać one materię niewidoczną, dzięki której utrzymują swój kształt – nazwaną ostatecznie ciemną materią. Od dawna dyskutuje się, czym tak w zasadzie ta ciemna materia może być, a aksjony często były tematem tych dyskusji.Chociaż jak wspomniałam aksjony nie powinny być w stanie wchodzić w interakcje z innymi cząsteczkami, zgodnie z niektórymi teoriami istnieje mała szansa, że fotony, czyli cząsteczki światła, mogą zamieniać się w aksjony i na odwrót w obecności silnego pola magnetycznego. A gdzie można znaleźć zarówno duże ilości fotonów, jak i silne pola magnetyczne? Rzecz jasna w jądrach gwiazd. Zdaniem pewnych badaczy Betelgeza, o masieniż masa Słońca, może być dosłownie fabryką aksjonów.Betelgeza to gwiazda, której nazwa zapewne obiła się o uszy nawet tym osobom, które nie są miłośnikami astronomii. Ta znajduje się zaledwie 500-600 lat świetlnych od Ziemi, czyli stosunkowo blisko, a na niebie widać ją w gwiazdozbiorze Oriona. W zeszłym roku Betelgeza stała się bohaterką wielu nagłówków, bowiem wcześniej jej jasność zaczęła nagle, w tajemniczy sposób spadać.Zdaniem pewnych astronomów, jeśli aksjony powstają wewnątrz Betelgezy, te powinny być w stanie uciekać na zewnątrz i zmierzać w kierunku Ziemi, i to w dużych ilościach. Poprzez interakcje z naturalnym polem magnetycznym Drogi Mlecznej te mogą przekształcać się ponownie w fotony, fotony rentgenowskiej części spektrum elektromagnetycznego. Jako że Betelgeza jest stosunkowo starą gwiazdą, ta nie powinna emitować dużo promieniowania rentgenowskiego. Zatem, wykrycie takiego promieniowania w dużych ilościach mogłoby świadczyć o obecności aksjonów.Mengjiao Xiao, fizyk z MIT, wraz ze swoim zespołem wykorzystał należący do NASA satelitę(ang. Nuclear Spectroscopic Telescope Array), zawierającego teleskop kosmiczny przeznaczony do obserwacji wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego, by przyjrzeć się Betelgezie. Niestety, w rezultacie nie dostrzeżono ponadprogramowych ilości promieniowania X. Ich odkrycia sugerują, iż prawdopodobieństwo, że fotony i aksjony wchodzą ze sobą w interakcje, jest co najmniej 3 razy mniejsze niż wcześniej sądzono.Cóż, nawet jeśli z pomocą teleskopu NASA wykryto by nieoczekiwane ilości promieniowania rentgenowskiego, niekoniecznie wskazywałoby to na obecność aksjonów. Naukowcy musieliby bowiem wykluczyć jeszcze inne potencjalne wyjaśnienia takiej sytuacji – wyjaśnienia nie dotyczące ciemnej materii.Kto wie, może aksjony faktycznie istnieją. Zdaniem Xiao jeśli kiedyś uda się je odkryć, być może wówczas uda się lepiej poznać Betelgezę oraz inne gwiazdy.Źródło: Live Science , fot. tyt. ESO/L. Calçada