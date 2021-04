To zdjęcie Voyager 1 zrobiono z odległości 18 miliardów kilometrów

Wyjątkowa fotografia.

W stronę Plutona i dalej

Dotychczas ludzkość zbudowała mnóstwo kosmicznych pojazdów. Niemniej, naprawdę niewiele z nich dotarło na obrzeża Układu Słonecznego. Jedną z takich sond jest New Horizons. Ta właśnie osiągnęła ważny kamień milowy, który uczciła, wykonując zdjęcie sondy Voyager 1, a w zasadzie kawałek nieba, w obrębie którego ta się znajduje.Sonda News Horizons została wystrzelona w przestrzeń kosmiczną w 2006 roku. Jej głównym zadaniem było dokonanie przelotu w pobliżu Plutona. To zadanie udało jej się zrealizować w 2015 roku. Zdjęcia wówczas wykonane są godne podziwu. Jako kolejny cel pojazdu wyznaczono obiekt w Pasie Kupiera o nazwie Arrokoth (wcześniejsza nazwa to Ultima Thule), który ta minęła ostatecznie na początku 2019 roku. Teraz, podczas gdy astronomowie szukają kolejnych ciekawych ciał w Pasie Kuipera, którym warto by przyjrzeć się bliżej, New Horizons kontynuuje swoją podróż w kierunku granic Układu Słonecznego.New Horizons dotarła już naprawdę daleko. 17 kwietnia sonda osiągnęła dystans 50 jednostek astronomicznych od Słońca. To odległość 50 razy większa niż ta, którą dzieli Słońce i Ziemię. W przeliczeniu jest to 7,5 miliarda kilometrów. Co ciekawe, New Horizons jest zaledwie 5 sondą, która może się czymś takim pochwalić. Inne to Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10 oraz Pioneer 11.