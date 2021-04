NASA wyznaczyła nową datę startu marsjańskiego helikoptera

Ingenuity w końcu wzbije się w przestworza.

Start Ingenuity już wkrótce

Kolejne testy helikoptera

Wraz z łazikiem Perseverance na Marsa dotarł inny istotny dla NASA pojazd. Mowa o helikopterze Ingenuity, który 11 kwietnia, jako pierwsza stworzona przez człowieka maszyna, miał wznieść się w przestworza w atmosferze Czerwonej Planety. Niestety, ze względu na problemy techniczne jego dziewiczy lot odłożono w czasie. Wygląda na to, że NASA jest coraz bliżej rozprawienia się z tymi problemami.Teraz NASA oczekuje, że Ingenuity wzniesie się w powietrze „nie wcześniej niż” 19 kwietnia, około 9:30 czasu polskiego. Transfer danych zebranych wówczas przez helikopter odbędzie się kilka godzin po locie. Na godzinę 12:15 tego samego dnia agencja kosmiczna zaplanowała transmisję na żywo ze swojego Laboratorium Napędu Odrzutowego, poświęconą przygotowaniom do otrzymania tych danych. Jeżeli lot Ingenuity rzeczywiście odbędzie się 19 kwietnia, o godzinie 20:00 czasu polskiego NASA zorganizuje konferencję prasową.Z pewnością do wyznaczenia powyższej daty startu popchnął NASA pomyślnie zakończony „spin test” przeprowadzony 17 kwietnia. Jeszcze w poprzedni weekend test ten sprawiał pojazdowi poważne problemy.Pierwszy lot Ingenuity ma być bardzo krótki. Helikopter wzniesie się w przestworza na zaledwie 40 sekund. Jego celem jest bowiem weryfikacja, czy ten w ogóle jest w stanie przeciwstawiać się marsjańskiej grawitacji. Kolejne loty mają być dłuższe, choć NASA jeszcze nie ujawniła, o ile dłuższe. Wiadomo jedynie, że w ich ramach pojazd uda się na wysokości od 3 do 5 metrów. W sumie w ciągu 30-dniowej kampanii Ingenuity ma odbyć około 5 lotów.Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć NASA i helikopterowi Ingenuity powodzenia. Jeżeli jego misja zakończy się sukcesem, być może agencja wykorzysta przetestowaną technologię, by zbudować jeszcze bardziej zaawansowane maszyny, które będą badać Czerwoną Planetę z „powietrza”.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA/JPL-Caltech