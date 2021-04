Oto najbielsza farba świata. Nie zgadniesz, ile odbija światła

Aż razi w oczy.

Wysiłki nie bez znaczenia

Rezultat ciężkiej pracy

Obiecujące wyniki

Naukowcy z przeróżnych instytucji na świecie pracują nie tylko nad najczarniejszą, ale również najbielszą farbą świata. Podczas gdy ta najczarniejsza ma jak najwięcej światła pochłaniać, najbielsza jak najwięcej światła odbijać. Tak się składa, że w tym roku badaczom udało się opracować farbę, która odbija jeszcze więcej światła niż dotychczasowa najbielsza farba świata.Nowa najbielsza farba światła odbija aż, uwaga… 98,1 procent docierającego do niej światła. Dzięki temu ta pozostaje znacznie chłodniejsza niż jej otoczenie, nawet w pełnym nasłonecznieniu. Jak twierdzą naukowcy, gdyby taką farbą malować budynki, można by ograniczyć postępujące zmiany klimatyczne poprzez zmniejszenie naszej zależności od zasilanej elektrycznie klimatyzacji.Omawiana farba, otrzymana przez uczonych z Uniwersytetu Purdue, stanowi udoskonaloną wersję ich poprzedniej farby, która odbijała 95,5 procent światła i była poprzednią rekordzistką w tej kwestii. Jak wskazują badacze, nowa farba jest znacznie godniejszym przeciwieństwem dla Vantablack, jednej z najczarniejszych farb świata, któraAby opracować swoją nową farbę, uczeni z Uniwersytetu Purdue musieli sięgnąć po substancję jeszcze lepiej odbijającą światło niż węglan wapnia, z cząstek którego składała się poprzednia iteracja. Strzałem w dziesiątkę okazał się siarczan baru, który w środowisku występuje jako minerał baryt i jest powszechnie stosowany jako pigment w białej farbie.Oczywiście, aby farba odbijała więcej światła niż baryt, badacze musieli zadbać o to, aby wchodzące w jej skład cząstki miały odpowiednie rozmiary i występowały w odpowiednim stężeniu. Jednocześnie uczonym zależało na tym, aby po wyschnięciu farba się nie łuszczyła i nie była krucha. Po licznych eksperymentach ci doszli do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie około 60-procentowe stężenie siarczanu baru w podłożu akrylowym.Podczas testów farby okazało się, że powierzchnia, która została nią pomalowana utrzymywała temperaturę o co najmniej 4,5 stopnia Celsjusza niższą niż otoczenie, nawet w środku zimy. W przypadku poprzedniej wersji najbielszej farby ta różnica nie przekraczała 1,7 stopnia Celsjusza. Zatem, dokonano większych postępów niż mogłoby się wydawać.