Oto, jak słynna czarna dziura M87* wygląda okiem wielu teleskopów (wideo)

Jest na co popatrzeć.

Czarna dziura na zdjęciu

Obserwacje zakrojone na szeroką skalę

„Wiedzieliśmy, że pierwszy bezpośredni obraz czarnej dziury będzie przełomowy.”

„Aby jednak jak najlepiej wykorzystać ten niezwykły obraz, musimy dowiedzieć się wszystkiego co możemy na temat zachowania czarnej dziury, obserwując ją w zakresie całego elektromagnetycznego spektrum.”

Dla lata temu miało miejsce wydarzenie, które na zawsze zapisało się na kartach historii. Wówczas opublikowano pierwsze zdjęcie przedstawiające czarną dziurę. Jego bohaterką była, supermasywna czarna dziura położona w centrum galaktyki Messier 87. Teraz, dzięki wysiłkom naukowców z całego świata, możemy zobaczyć, jak ta sama czarna dziura wygląda okiem przeróżnych teleskopów.M87* to naprawdę potężna czarna dziura. Jej masa jest miliardy razy większa niż masa Słońca. Dobrze, że znajduje się ona 55 milionów lat świetlnych z dala od Ziemi.Pierwsze w historii zdjęcie czarnej dziury – supermasywnej czarnej dziury M87* - powstało za sprawą sieci 8 teleskopów radiowych z różnych części świata, zsynchronizowanych z pomocą zegarów atomowych, a także za sprawą zespołu 200 naukowców i inżynierów z 20 państw, dwóch superkomputerów i szeregu specjalnych algorytmów. To, w jaki sposób otrzymano nowe dane na jej temat imponuje jednak jeszcze bardziej.Nowe wideo opublikowane przez NASA pokazuje, co w miejscu lokalizacji M87* dostrzeżono z pomocą aż. Mowa o obserwatoriach, które prowadzą obserwacje nie tylko w zakresie fal radiowych, ale również w świetle widzialnym, ultrafioletowym, promieniowaniu rentgenowskim i nie tylko., powiedział astronom Kazuhiro Hada z Narodowego Obserwatorium Astronomicznego Japonii.Uzyskanie obrazów widocznych filmu wymagało niemałego wysiłku. Wspomniane 18 teleskopów – Teleskop Kosmiczny Chandra, Kosmiczny Teleskop Hubble’a, Obserwatorium Kosmiczne Swift i wiele innych - musiało bowiem obserwować czarną dziurę w dokładnie tym samym czasie. Była to pierwsza tak szeroko zakrojona kampania obserwacyjna. W przygotowaniu do obserwacji, ich realizacji oraz analizie uzyskanych danych udział brało aż 760 naukowców z niemal 200 różnych instytucji.Dane zebrane dzięki omawianej kampanii pozwolą nie tylko jeszcze lepiej poznać supermasywną czarną dziurę M87*, ale również zaprojektować jeszcze dokładniejsze testy mające na celu sprawdzenie ogólnej teorii względności Einsteina. Cóż, przyszłość astronomii i fizyki rysuje się niezwykle ciekawie.Źródło: NASA , fot. tyt. ETH Collaboration