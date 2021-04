NASA finansuje kolejne projekty nie z tego świata

Projekty, które mogą odmienić przyszłość eksploracji kosmosu.

Technologia, która pozwoli przyjrzeć się wnętrzom gwiazd

„Neutrina to narzędzia, które pozwalają zajrzeć do wnętrz gwiazd. Kosmiczny detektor neutrin może pozwolić dokładnie poznać strukturę naszego Słońca, a nawet naszej galaktyki.”

„Detektor krążący blisko Słońca mógłby ujawnić kształt i rozmiar ‘pieca’ znajdującego się w rdzeniu Słońca. Taki wysłany w przeciwnym kierunku mógłby wykrywać natomiast neutrina z gwiazd w centrum naszej galaktyki.”

Stacje kosmiczne z grzybni i nie tylko

NIAC (ang. NASA’s Innovative Advanced Concepts) to jeden z najciekawszych programów realizowanych przez NASA. Co roku w jego ramach spośród wielu propozycji agencja kosmiczna wybiera najciekawsze i najbardziej obiecujące koncepcje rewolucyjnych technologii, które pod wieloma względami mają szanse odmienić przyszłość eksploracji kosmosu. Kilka dni temu NASA przedstawiła koncepcje, które przejdą do drugiej i trzeciej fazy programu. Niektóre z nich są szczególnie interesujące.Uczestnicy NIAC otrzymują od NASA granty pieniężne, które mają pomóc im w rozwoju ich projektów. Jeżeli dokonane z czasem postępy zadowalają agencję, projekt przechodzi do kolejnej fazy programu, co wiąże się z uzyskaniem kolejnych funduszy. Najnowsze koncepcje, które znalazły się w drugiej i trzeciej fazie NIAC zostały wsparte łącznie 5 milionami dolarów.Lwią część wspomnianych pieniędzy otrzymał projekt misji mającej na celu wykrywanie neutrin, który trafił do fazy trzeciej. Autorzy projektu – Nicolas Solomey i jego zespół z Uniwersytetu Stanowego w Wichita uzyskali od NASA 2 miliony dolarów. Z ich pomocą w ciągu dwóch następnych lat badacze spróbują zbudować swój kosmiczny detektor neutrin., wyjaśnił Jason Derleth, dyrektor programu NIAC.Pozostałe projekty wymienione w oświadczeniu NASA trafiły do fazy drugiej NIAC. Każdemu z nich przyznano po 500 tysięcy dolarów. O jakich projektach mowa? Cóż naprawdę przeróżnych.Jeffrey Balcerski wraz z Instytutem Aeronautyki w Cleveland w Ohio pracują nad koncepcją „roju” małych sond, które miałyby badać atmosferę Wenus. Saptarshi Bandyopadhyay z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA kontynuuje rozwój projektu teleskopu radiowego , który miałby zostać zbudowany wewnątrz księżycowego krateru. Kerry Nock wraz z firmą Global Aerospace Corporation próbuje z kolei opracować metodę, która pozwoliłaby pojazdom kosmicznym lądować na Plutonie i innych obiektach o atmosferze charakteryzującej się niskich ciśnieniem.