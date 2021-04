Podskórny czip Pentagonu wykrywa koronawirusa u ludzi. Filtr go usuwa

Sukces amerykańskich naukowców.

Chip wykryje wirusa, filtr go wyeliminuje

"Umieszczasz go pod skórą, a informuje o tym, czy w organizmie zachodzą reakcje określone reakcje chemiczne. Ten sygnał oznacza, że jutro będziesz mieć pierwsze objawy COVID-19"

"To coś jak lampka check engine w samochodzie"

Wiele wskazuje na to, że najgorszy okres pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 mamy już za sobą. Mimo tego naukowcy nie ustają w wysiłkach, aby nie tylko skuteczniej zwalczać skutki choroby COVID-19, ale także w porę móc reagować na pierwsze jej symptomy. Naukowcy z Pentagonu wynaleźli mikroczip, który po włożeniu pod ludzką skórę wykryje, czy u danego pacjenta rozwija się COVID-19. Przy okazji opracowali także rewolucyjny filtr, który może usunąć wirusa z krwi pacjenta z pomocą aparatu do dializy.Naukowcy z Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (DARPA) twierdzą, że od lat pracują nad sposobami zapobiegania i zakończenia różnorakich pandemii. Ich prace nad mikroczipem zostały ujawnione w programie 60 Minutes na antenie CBS.Pomysł na wynalazek pojawił się po zarejestrowaniu 1271 infekcji na pokładzie lotniskowca USS Theodore Roosevelt w 2020 roku. Mikroczip (nie, nie śledzi ruchów posiadacza) jest umieszczony w żelu przypominającym tkankę i jest przeznaczony do ciągłego badania krwi pacjenta.- wyjaśnił pułkownik Hepburn.- dodał.