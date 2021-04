Nie tylko na Ziemi pada deszcz. Oto, jak wygląda na innych obiektach w Układzie Słonecznym

Czym się różni?

Deszcz a rozmiar planet i księżyców

Opady atmosferyczne to zjawisko, które nie występuje wyłącznie na Ziemi. Podczas gdy na naszej planecie opady przyjmują jednak przeróżne formy wody, na innych obiektach potrafią być postaciami zupełnie innych substancji. Na Marsie pada na przykład śnieg z dwutlenku węgla, na Tytanie, księżycu Saturna – deszcz metanu, na Wenus deszcz kwasu siarkowego, a na Neptunie prawdopodobnie pada… diamentami. Teraz atmosferyczne opady występujące w atmosferach przeróżnych obiektów Układu Słonecznego poznasz bliżej za sprawą nowej infografiki Amerykańskiej Unii Geofizycznej.Co ciekawe, mimo że planety i księżyce Układu Słonecznego poważnie różnią się rozmiarami, rozmiary kropel opadów, które mają na nich miejsce, są do siebie raczej zbliżone, co pokazały badania z Uniwersytetu Harvarda. Jest tak z dwóch powodów. Po pierwsze, małe krople najzwyczajniej w świecie szybko odparowują, podczas gdy duże krople dzielą się na mniejsze. Dodatkowo, prawdopodobnie ma to większy związek z gęstością i napięciem powierzchniowym substancji, z których składa się opad, niż rozmiarem, a co za tym idzie siłą przyciągania grawitacyjnego danego ciała.