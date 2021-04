Spędzasz wiele godzin przed monitorem? Sprawdź katalog dobrych nawyków, które pomogą zadbać o oczy i wzrok

Jak chronić oczy?

Polacy spędzają więcej czasu przed komputerem w pandemii

Dwie trzecie Polaków przyznaje, że spędza więcej czasu przed komputerem w porównaniu do okresu sprzed pandemii, a w niemal połowie przypadków czas spędzany przed ekranem wydłużył się o przynajmniej 3 godziny dziennie. Aż 70% z tej grupy deklaruje, że jest to przyczyna pogorszenia kondycji ich oczu – wynika z badania Ipsos przeprowadzonego na zlecenie Huawei.Z badania wynika również, że 43% Polaków nie podejmuje żadnych działań chroniących oczy, tłumacząc to najczęściej brakiem wiedzy. Niska jest też świadomość istnienia technologii ochrony wzroku w nowoczesnych laptopach. Huawei i Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki sformułowały katalog dobrych nawyków „Włącz ochronę oczu”, który podpowiada, jak samodzielnie zadbać o wzrok w okresie wzmożonego użytkowania ekranów.W badaniu Ipsos dla Huawei, 67% respondentów zadeklarowało, że czas spędzany przed komputerem wydłużył się w porównaniu z okresem przed pandemią, czyli przed marcem 2020. Największa grupa (40% badanych) wskazała na wydłużenie tego czasu o 1-2 godziny dziennie. Kolejna istotna grupa badanych (31%) twierdzi, że czas wydłużył się aż o 3-4 godziny na dobę, natomiast 16% wybrało opcję „o 4 godziny i więcej” – to oznacza, że grupa, dla której czas przed komputerem wydłużył się o przynajmniej 3 godziny, stanowi aż 47% badanych. Tylko 11% respondentów odpowiedziało, że dodatkowy czas przed komputerem to maksymalnie jedna godzina.Pytani o główną przyczynę tego wydłużenia, badani podzielili się na dwie równe grupy: 50% wskazało pracę i naukę zdalną jako wiodący powód, zaś druga połowa wskazała „zajęcia niezwiązane z pracą czy nauką”. W tej drugiej grupie najczęstszymi przyczynami wydłużenia jest przeglądanie stron internetowych (24%), oglądanie filmów i seriali (20%), zakupy online (13%) i media społecznościowe (11%).Zdecydowana większość badanych (70%) dostrzega negatywny wpływ wydłużonego czasu korzystania z komputera na kondycję ich wzroku. Najczęściej doświadczanymi objawami są: zmęczenie oczu (62%), pogorszenie ostrości widzenia (40%), łzawienie i pieczenie (40%) oraz suchość oka (39%). Co piąta osoba (20%) wskazała też na pogłębienie już istniejącej wady wzroku.Aż 43% Polaków nie wykonuje żadnych czynności mogących poprawić kondycję wzroku, mimo, że dostrzegają oni zależność między dłuższym czasem korzystania z komputera a zdrowiem oczu. Na pytanie o powód tej bezczynności, 45% przyznało, że nie wie, jak to robić, a co trzeci respondent (34%) stwierdził, że nie przywiązuje do tego wagi lub nie czuje potrzeby. 16% badanych odpowiedziało, że nie ma na to czasu w ciągu dnia.W grupie, która deklaruje podejmowanie czynności wspomagających oczy i wzrok (57% badanych), najczęściej stosowanymi metodami są: robienie przerw w pracy (67%), wyjście na spacer na zewnątrz (61%), nawilżanie oczu kroplami (58%) i odpoczywanie z zamkniętymi oczami (54%). Najmniej popularną czynnością są natomiast ćwiczenia wzmacniające oczy (22%).