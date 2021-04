Łazik Perseverance uchwycił na Marsie coś, co wygląda na tęczę

Światło w różnych barwach

Sprawka pyłu lub lodu?

Tęcza to jedno z tych zjawisk, na które nie sposób nie zwrócić uwagi. Nic dziwnego – nie dość, że tęcze nie pojawiają na niebie zbyt często, to są po prostu piękne. Wygląda na to, że niedawno tęczę mógł podziwiać na Marsie łazik Perseverance, co obrazuje jedno z opublikowanych przez NASA zdjęć. Ale czy na pewno była to tęcza, czy coś zupełnie innego?Wspomniane zdjęcie zostało wykonane przez Łazik Perseverance z pomocą jednego z jego tylnych kamer -– wykorzystywanych do unikania przeszkód. Po lewej stronie fotografii wyraźnie widać przecinający marsjańskie niebo kolorowy, choć mniej kolorowy niż ziemskie tęcze, pas rozproszonego światła.W jaki sposób powstaje tęcza? To zjawisko optyczne i meteorologiczne ma miejsce, gdy światło widzialne, zwykle promieniowanie słoneczne, załamuje się i odbija wewnątrz licznych kropli wody, mających kształt zbliżony do kulistego, zawieszonych w atmosferze. Problem w tym, że w atmosferze Marsa nie pada deszcz. Trudno w niej o krople wody. Zatem, skąd na Czerwonej Planecie tęcza, albo coś co ją przynajmniej przypomina?Naukowcy opracowali póki co kilka potencjalnych wyjaśnień omawianego zjawiska. Zgodnie z pierwszą teorią, światło słoneczne odbija się w marsjańskiej atmosferze od maleńkich, zawieszonych w niej, drobin pyłu. Cóż, na Marsie zdecydowanie nie ma zbyt wiele wody, ale pyłu jest tam w brud. Możliwe, że jeśli pył rozprasza światło w odpowiedni sposób, ludzkie oczy i kamery są w stanie dostrzec swego rodzaju tęczę.