Zapomnij o grafenie. Ten materiał ma jeszcze większy potencjał

Oto brat grafenu.

Cieńszy niż ludzki włos, wytrzymalszy niż stal

Nadzieja na horyzoncie

Grafen to naprawdę obiecujący materiał. Dzięki niemu można by opracować chociażby w pełni elastyczne smartfony, baterie o wydajności dużo większej niż baterie litowo-jonowe czy superszybkie układy łączności bezprzewodowej. Ba, uczeni znajdują dla niego kolejne zastosowania. Niestety, jego masowa produkcja wciąż jest gigantycznym problemem, za sprawą którego powyższe wizje wciąż czekają na realizację. Tak się jednak składa, że grafen nie jest jedynym „cudownym” dwuwymiarowym materiałem, który może odmienić świat elektroniki.Kolejny taki materiał to tak zwany borofen. Jest on wynikiem współpracy naukowców z Uniwersytetu Northwestern, Uniwersytety Florydy oraz Argonne National Laboratory, a. Na przestrzeni lat borofen stał się nawet bazą dla innych nowatorskich materiałów, takich jak borosfera.W skrócie, borofen, podobnie jak grafen, stanowi siatkę atomów o grubości jednego atomu, jednak w jego przypadku mowa o atomach boru, a nie węgla. Borofen charakteryzuje się wysoką wytrzymałością (200 razy większą niż stal) oraz elastycznością, dzięki czemu z jego użyciem można stworzyć na przykład baterie czy czujniki nowej generacji. Niemniej, materiał ten ma też swoje wady. Po pierwsze, trudno go wyprodukować. Po drugie, ten wchodzi w rekcje z powietrzem, szybko się utleniając, tracąc swoją stabilność i zmieniając kształt.Na szczęście, twórcy borofenu zdołali obejść powyższe problemy. Produkując borofen na srebrnym podłożu, a następnie wystawiając go na działanie wodoru, stworzono nowy materiał, stanowiący złożony układ atomów boru i wodoru o grubości dwóch atomów. Wygląd jego struktury potwierdzono, sięgając i po symulacje komputerowe, i po skaningowy mikroskop tunelowy.