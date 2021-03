Pierwsza znana międzygwiezdna kometa to obiekt niedotknięty przez czas

Kto by pomyślał.

Pamiątki z przeszłości

Nietknięty obiekt spoza Układu Słonecznego

Pierwsza znana międzygwiezdna kometa, która odwiedziła Układ Słoneczny –– może być też najbardziej „dziewiczą” kometą, jaką dotychczas odkryto. Ujawniły to nowe badania, których autorzy podejrzewają, że obiekt ten najprawdopodobniej nigdy nie zbliżył się do gwiazdy. Zatem, stanowi on nietknięty relikt z czasów, w których powstał.Komety to w zasadzie bardzo, bardzo stare kawałki skał, które są pozostałością po procesie formowania się planet w układzie gwiezdnym. Te są bardzo cenione przez astronomów, którzy, badając je, pragną dokładniej poznać historię Układu Słonecznego. Niemniej, chociaż są one stosunkowo dobrze zachowanymi pamiątkami z przeszłości, nie są pamiątkami zachowanymi idealnie. Wraz z upływem czasu swoje ślady na ich zewnętrznych warstwach pozostawiały wiatr słoneczny oraz promieniowanie.Kometa 2I/Borisov została odkryta we wrześniu 2019 roku przez rosyjsko-ukraińskiego astronoma-amatora Giennadija Borysowa. Za sprawą dodatkowych obserwacji szybko potwierdzono, że kometa ta jest drugim zauważonym dotąd obiektem międzygwiezdnym. Chociaż w porównaniu do pierwszego takiego obiektu – obiektu o nazwie Oumuamua – nie posiada on nietypowego kształtu, stanowi naprawdę dziwną kometę. To dlatego, że zawiera on w swoim składzie mnóstwo tlenku węgla, który sugeruje, że powstał w bardzo zimnym zakątku kosmosu, w którym temperatura może sięgać nawet -251 stopni Celsjusza.Jak pokazały najnowsze badania, 2I/Borisov może być najlepiej zachowaną kometą, jaką dotychczas poznaliśmy. Dowiedziano się tego, obserwując ją z pomocą techniki zwanej polarymetrią – przy użyciu instrumentu FORS2 stanowiącego część Bardzo Dużego Teleskopu zlokalizowanego w Chile, należącego Europejskiego Obserwatorium Południo0wego. Polarymetria pozwoliła astronomom zmierzyć polaryzację światła słonecznego przenikającego przez pył w komie komety.