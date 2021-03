Kaucja od plastikowych i szklanych butelek. Podano szczegóły

W imię ekologii.

Kaucja za butelki - co już wiemy?

Z początkiem marca informowaliśmy Was, że już wkrótce Polacy zapłacą kaucję za plastikowe butelki i puszki . Opłata ta ma motywować do zwrotów opakowań, które da się przetwarzać i ponownie z nich korzystać - wszystko to w imię ekologii. Pieniądze miałyby być zwracane konsumentowi z chwilą dokonania zwrotu pojemnika objętego opłatą. Serwis Wiadomości Handlowe podaje szczegóły zarysu nowych przepisów. Ich wprowadzenie jest już w zasadzie przesądzone.Szczegóły założeń rządowego projektu ujawniono w trakcie seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Należy zaznaczyć wyraźnie, że nie jest to w dalszym ciągu projekt ustawy, a jedynie jego. Z zaprezentowanych na FRL informacji wynika, że kaucja obejmie szklane butelki o pojemności do 1,5 litra oraz butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów. Co ciekawe, na seminarium nie padły słowa na temat opakowań wykonanych z aluminium, czyli puszek.W ramach systemu kaucyjnego przedsiębiorcy mają być zobowiązani do uzyskania określonych poziomów zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. Nie wywiązanie się z tego obowiązku ma skutkować koniecznością poniesienia przez wprowadzających opłaty produktowej.