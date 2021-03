Teleskop Kosmiczny TESS zdołał odnaleźć więcej potencjalnych planet, niż oczekiwano

Gratka dla astronomów.

Wygląda na to, że Teleskop Kosmiczny TESS jest godnym następcą Kosmicznego Teleskopu Keplera. NASA ujawniła właśnie, że ten od początku swojej misji zdołał dostrzec już ponad 2200 nowych potencjalnych egzoplanet. Setki z nich to małe planety skaliste. Kto wie, czy wśród nich nie jest druga Ziemia.Teleskop Kosmiczny TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) został wysłany w przestrzeń kosmiczną 18 kwietnia 2018 roku, z pomocą rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Zaprojektowano go w celu wyszukiwania planet pozasłonecznych metodą tranzytu. Przypomnijmy, że Kosmiczny Teleskop Keplera, który pełnił tę samą rolę, zakończył swoje działanie pod koniec 2018 roku, po ponad 9 latach pracy i odkryciu 2600 planet.

Teleskop Kosmiczny TESS. Wizja artysty. | Źródło: NASA/Goddard Space Flight Center

Misja zakończona sukcesem

Przyszłość poszukiwania egzoplanet

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba w przestrzeni kosmicznej. Wizja artysty. | Źródło: Northrup Grumman

Tranzytem określane jest przejście egzoplanety przed tarczą swojej gwiazdy, które powoduje tymczasowy spadek jasności tej gwiazdy. Właśnie takich spadków jasności gwiazd, następujących okresowo, stara się wypatrywać TESS.Pierwotnie zakładano, że podczas dwóch lat swojej głównej misji, która zakończyła się w lipcu 2020 roku, TESS odnajdzie około. Tymczasem, ten dostrzegł ich ponad 2200, znacznie przekraczając oczekiwania. Teraz naukowcy pracują nad tym by potwierdzić odkrycia, podczas gdy TESS realizuje swoją misję wydłużoną, poszukując kolejnych planet.Proces potwierdzania odkryć dokonanych przez TESS trochę potrwa. Dotychczas udało się potwierdzić zaledwie 120. Niektóre z tych planet są naprawdę… dziwne. Taka TOI-561 b to na przykład jedna z najstarszych znanych planet skalistych, licząca około 10 miliardów lat, TOI 849 b to w zasadzie jądro gazowego giganta, który został obdarty z atmosfery, a WD 1856 b to planeta siedem razy większa niż gwiazda, wokół której krąży.Pierwszą planetą, którą Telskop Kosmiczny TESS odkrył była Pi Mensae c. Ten „mini Neptun” to przynajmniej jedna z dwóch planet, które krążą wokół gwiazdy zlokalizowanej jakieś 60 lat świetlnych z dala od Ziemi.W procesie potwierdzania odkryć dokonanych przez Teleskop Kosmiczny Tess z pewnością pomogą nie tylko naziemne obserwatoria, ale również teleskopy, które dopiero zostaną wystrzelone w przestrzeń kosmiczną. Mowa rzecz jasna przede wszystkim o Kosmicznym Teleskopie Jamesa Webba, w przypadku którego planowana data początku misji to październik 2021 roku.Ciekawe, jak długo Teleskop Kosmiczny Tess będzie prowadził poszukiwania kolejnych egzoplanet. Mam nadzieję, że przynajmniej tak długo, jak Kosmiczny Teleskop Keplera.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA/JPL-Caltech