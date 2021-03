Uff, asteroida Apophis nie uderzy w Ziemię w 2068 roku

Dobre wieści.

Demon chaosu

Apophis w 2068 roku

Apophis to planetoida, o której astronomowie mówią regularnie. Nie bez powodu. Ta zbliża się bowiem do Ziemi regularnie i jest jednym z bardziej znanych obiektów należących do grupy asteroid potencjalnie niebezpiecznych dla naszej planety. Dotychczas nie stwarzała ona dla nas jednak realnego zagrożenia. A jak rysuje się przyszłość z jej udziałem? Lepiej niż dotychczas zakładano.Po raz ostatni Asteroida Apophis przeleciała obok Ziemi na początku tego miesiąca. Na szczęście, przelot ten miał miejsce w bezpiecznej odległości – odległości wynoszącej 44-krotność średniej odległości Ziemi od Księżyca. Znacznie bliżej naszej planety obiekt znajdzie się 13 kwietnia 2029, bo 31 tysięcy kilometrów stąd, ale nawet wtedy nie stworzy żadnego ryzyka, a co najwyżej zderzy się z jednym z okolicznych satelitów. Dotychczas podejrzewano, że po raz pierwszy rzeczywistym zagrożeniem Apophis stanie się w 2068 roku. Niemniej jednak, właśnie zweryfikowano te założenia. Okazuje się, że planetoida nie znajdzie się na kursie kolizyjnym z Ziemią co najmniej przez najbliższe 100 lat.Apophis to planetoida należąca do grupy Atena. Jej nazwa pochodzi od imienia występującego w mitologii starożytnego Egiptu wężowego demona mroku i chaosu, postrzeganego jako przeciwnik Słońca, czyli boga Ra. Średnica Apophis wynosi około 340 metrów, a jej okres orbitalny blisko 324 dni.Demon chaosu został odkryty w 2004 roku, w ramach finansowanego przez NASA programu poszukiwania planetoid Uniwersytetu Hawajskiego w Kitt Peak National Observatory w Arizonie. Od tego momentu był on przedmiotem wielu obserwacji.O tym, że Apophis jednak nie zagrozi Ziemi w 2068 roku, ani przez kolejne kilkadziesiąt lat poinformowała NASA. Dowiedziano się tego za sprawą kampanii obserwacyjnej przeprowadzonej przez jej Centrum Badań nad Obiektami Bliskimi Ziemi (CNEOS).Aby przeprowadzić swoją kampanię, CNEOS zaczekało, aż Apophis przeleci w pobliżu Ziemi 5 marca bieżącego roku. Wówczas dokonano obserwacji radarowych asteroidy – korzystając z 70-metrowej anteny radiowej kompleksu komunikacyjnego GDSCC (Goldstone Deep Space Communications Complex) zlokalizowanego w pobliżu miasta Barstow w Stanach Zjednoczonych. Gdy planetoida znalazła się 17 milionów kilometrów z dala od Ziemi, w jej kierunku wysłano sygnał radiowy, który odbił się od jej powierzchni, a następnie został odebrany przez Teleskop Green Bank w Wirginii Zachodniej w USA.