Na niebie właśnie wybuchła gwiazda. Łatwo ją zaobserwować

Pora wyciągnąć teleskop.



Jesteś miłośnikiem astronomii albo lubisz podziwiać piękne widoki? Mam dla Ciebie zatem świetną wiadomość. Od kilku dni na niebie można zaobserwować interesujący obiekt – gwiazdę która dopiero co wybuchła jako nowa. Aby ją dostrzec, wystarczy wyposażyć się w prosty teleskop.



Nowa w Kasjopei

Jako pierwszy wybuch gwiazdy, zlokalizowanej w gwiazdozbiorze Kasjopei, dostrzegł astronom-amator Yuji Nakamura z prefektury Mie w Japonii, co miało miejsce 18 marca. Na jego czterech zdjęciach zarejestrowanych cztery dni wcześniej z pomocą 135-milimetrowej soczewki, przy 15-sekundowej ekspozycji, można było zobaczyć silną poświatę o jasności 9,6 magnitudo (podczas gdy do tej pory w tym samym miejscu znajdowała się słabiutka gwiazda o jasności 14,9 magnitudo).



Odkrycie zostało szybko zgłoszone Narodowemu Obserwatorium Astronomicznemu w Japonii (NAOJ). Wówczas naukowcy natychmiast postanowili ustalić, co dokładnie stało się z omawianą gwiazdą. Korzystając z Teleskopu Seimei Uniwersytetu w Kyoto, astronomowie z NAOJ oraz Uniwersytetu w Kyoto przeprowadzili spektroskopowe i fotometryczne obserwacje, które potwierdziły, że dostrzeżone zjawisko to faktycznie nowa, a konkretnie mówiąc nowa klasyczna. Tej konkretnej nowie nadano oznaczenie V1405 Cas (PNV J23244760+6111140 w dłuższej wersji).



