Statki kosmiczne nie zgubią się w przestrzeni międzygwiezdnej. Dostaną autopilota

Problem komunikacji Ziemia-pojazd kosmiczny

„W trakcie podróży do najbliższych gwiazd sygnały będą o wiele za słabe. Poza tym, będą docierać do Ziemi latami.”

„Międzygwiezdny statek kosmiczny będzie zatem musiał nawigować autonomicznie i wykorzystywać te informacje, by decydować, kiedy wprowadzać korekty kursu lub włączać poszczególne instrumenty. Taki pojazd musi być w stanie określić swoją pozycję i prędkość z użyciem wyłącznie instrumentów znajdujących się na pokładzie.”

Lokalizacja statku kosmicznego a pozycje gwiazd

„Gdy pojazd oddala się od Słońca, obserwowane pozycje i prędkości gwiazd zmieniają się w stosunku do tego, co widzimy z Ziemi – za sprawą paralaksy, aberracji i efektu Dopplera.”

„Mierząc tylko odległości kątowe między parami gwiazd i porównując je do katalogu ziemskiego, możemy otrzymać współrzędne statku za pośrednictwem iteracyjnego procesu modelowania z wyprzedzeniem.”

W kosmosie człowiek postawił stopę najdalej na Księżycu. Minie jeszcze kilka lub kilkanaście lat, zanim osobiście dotrzemy Marsa i kto wie, kiedy odwiedzimy inne planety Układu Słonecznego. W tej chwili nie wiadomo nawet, czy kiedykolwiek będziemy w stanie udać się do przestrzeni międzygwiezdnej, ale mimo to naukowcy już starają się opracowywać technologie, które okazałyby się podczas takiej podróży przydatne. Jeden z nich właśnie przedstawił światu koncepcję systemu nawigacyjnego dla przyszłych statków kosmicznych udających się poza Układ Słoneczny.Niestety, prędkość światła w skali kosmosu jest bardzo, bardzo powolna. W tej chwili sonda New Horizons znajduje się około 14 godzin świetlnych z dala od Ziemi, co oznacza, że musi minąć aż 28 godzin, by ta otrzymała odpowiedź na sygnał wysłany z Ziemi – na przykład sygnał związany z nawigacją. Im większa odległość pojazdu od naszej planety, tym więcej czasu potrzebne jest na wymianę danych między nimi, co jest niesamowicie upierdliwe. Podczas podróży do innych układów planetarnych coś takiego nie będzie akceptowalne, zwłaszcza w przypadku pojazdów załogowych., napisał w swojej pracy naukowej autor wspomnianej koncepcji – Coryn A.L. Bailer-Jones.Rzecz jasna, takie instytucje jak NASA nie od dziś pracują nad projektami systemów nawigacyjnych dla pojazdów międzygwiezdnych. Niemniej jednak, naukowcy z tej agencji proponowali na przykład, by taki system bazował na obserwacjach pulsarów, które regularnie wysyłają w przestrzeń kosmiczną swoje sygnały. Problem w tym, że te sygnały mogą być zniekształcane przez ośrodek międzygwiazdowy.Coryn A.L. Bailer-Jones wykazał, że możliwe jest obliczenie współrzędnych statku kosmicznego w sześciu wymiarach – trzech przestrzeni i trzech prędkości – z dużą dokładnością, w oparciu o pozycje gwiazd we Wszechświecie. Dokładniej mówiąc, pojazd dokonywałby takich obliczeń w oparciu o zmiany pozycji tych gwiazd dokonujące się z jego perspektywy., wyjaśnia astronom.Zarówno paralaksa, jak i aberracja odnoszą się do pozornej zmiany położenia gwiazd za sprawą ruchu Ziemi. Efekt Dopplera wynika zaś ze zmiany długości fali świata emitowanego przez gwiazdę w zależności od tego, że czy zdaje się, że ta zbliża się do obserwatora, czy od niego oddala. Jako że wszystkie te efekty wynikają ze względnego położenia w przestrzeni dwóch ciał, trzecie ciało (statek kosmiczny) znajdujące się w innym punkcie w kosmosie, zobaczy inny obraz Wszechświata.