Mars skrywa pod swoją powierzchnią ogromną tajemnicę

Nowe badanie pojawiło się w „Science”.





Oceany wody znajdują się pod powierzchnią Marsa?





fot. Christian Lischka - Unsplash

Według nowego badania opublikowanego w czasopiśmie Science, starożytna woda z kilku oceanów może być zamknięta w minerałach. Taka sytuacja stanowiłaby znaczący punkt zwrotny w naszym rozumieniu ewolucji Czerwonej Planety i jej stanu.Wskazanie tego, gdzie możemy znaleźć wodę jako ludzkość, może być kluczowe dla powodzenia przyszłych misji wykonywanych bezpośrednio na Marsie.Mars stracił wodę z oceanów na skutek nawodnienia samej skorupy. Nowe badanie, które ukazało się w „Science” obejmowało dane obserwacyjne oraz modelowanie, które sugeruje, że do 99 proc. wody, która znajdowała się na Marsie została utracona w wyniku nieodwracalnego procesu hydratacji skorupy ziemskiej. Jest to sprzeczne z wcześniejszymi podejrzeniami, że Mars stracił wodę, która wyparowała ponad powierzchnią planety.Ale woda na Marsie była. Zdradzają toz czasów, w których po powierzchni Czerwonej Planety tryskały kolosalne ilości wody w stanie ciekłym. Dziś bardzo niewiele pozostało z tych starożytnych oceanów – większość z nichNaukowcy zaangażowani w opisywane badanie wskazują, że duże ilości wody na Marsie mogły zostać. Końcowe wyniki badań sugerują, że od 30 do 99 proc. wody Marsa zostało wchłonięte przez minerały i zakopane w skorupie Marsa. Pozostała woda prawdopodobnie „uciekła” w kierunku kosmosu i odpowiada za obecnie obserwowany stosunek deuteru do wodoru na Marsie.Nie oznacza to jednak, że na Marsie nie będzie życia. Kilka firm, w tymA gdy już tam dotrzemy, wtedy… będzie można to sprawdzić.Źródło: Science / fot. Nicolas Lobos - Unsplash