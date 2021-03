Ile obiektów międzygwiezdnych trafia do Układu Słonecznego każdego roku? Astronomowie dokonali obliczeń

Goście z innych układów

Przygotowania do dalszych badań

W październiku 2017 roku astronomowie zdołali wykryć coś, czego nigdy wcześniej nie zaobserwowali – obiekt, który przybył do Układu Słonecznego z innego zakątka kosmosu – ciało o nazwie Oumuamua . Później, we wrześniu 2019 roku dostrzeżono na nocnym niebie kolejnego takiego przybysza – kometę 2I/Borisov . Wspomniane zdarzenia potwierdziły teorię o tym, że międzygwiezdne obiekty (ISO) regularnie odwiedzają Układ Słoneczny.Postanowiono to oszacować.Zgodnie z treścią pracy naukowej, która właśnie pojawiła się w platformie arXiv, a w przyszłości zostanie opublikowana w czasopiśmie The Astonomical Journal, obiekty międzygwiezdne trafiają do układu Słonecznego i podążają wzdłuż przewidywalnych orbit dość często. Taki wniosek wyciągnęli uczeni z i4is, organizacji non-profit, której celem jest między innymi badanie wyzwań związanych z podróżami międzygwiezdnymi. Z nimi współpracowali naukowcy z takich instytucji jak Uniwersytet Teksański w Austin, Monachijski Uniwersytet Techniczny, Obserwatoria Paryskie, i nie tylko.Dokładniej mówiąc, astronomowie obliczyli, że obiekty międzygwiezdne przypominające asteroidy powinny odwiedzać Układ Słoneczny nawet siedem razy do toku. Ciała takie jak 2I/Borisov, o charakterze komet, mogą przemykać przez Układ Słoneczny rzadziej – raz na 10 do 20 lat. Szacunków w tej kwestii dokonano, bazując między innymi na cechach dotychczas zarejestrowanych ISO, skuteczności dawnych i obecnych przeglądów astronomicznych oraz danych pozyskanych podczas misji Gaia.Badacze obliczyli również, z jaką prędkością wymienione obiekty przemieszczałyby się w Układzie Słonecznym. Otóż, przemieszczałyby się one w większości z prędkością większą niż Oumuamua, której prędkość wynosiła jakieśOdkrycie w 2017 roku obiektu Oumuamua wywołało prawdziwą rewolucję w astronomii. Nic dziwnego – w końcu mowa o ciele, które powstało w innym układzie gwiezdnym. Gdy je zauważono, coraz więcej astronomów zaczęło podejrzewać, że obiekty międzygwiezdne często trafiają do Układu Słonecznego. Dostrzeżenie komety 2I/Borisov tylko to potwierdziło.