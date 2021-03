Wyjątkowa supermasywna czarna dziura próbuje uciec z własnej galaktyki

„Nie spodziewamy się, by większość supermasywnych czarnych dziur miała się przemieszczać. Te zwykle zadowalają się siedzeniem w miejscu.”

„Są one tak masywne, że trudno o cokolwiek, co miałoby wprawić je w ruch. Zastanów się, o ile trudniej jest rozpędzić kulę do kręgli niż piłkę nożną – zdając sobie w tym przypadku sprawę, że masa ‘kuli do kręgli’ jest kilka milionów razy większa niż masa naszego Słońca.”

Obiekty (niemal) nieuchwytne

„Zadaliśmy pytanie: czy prędkości czarnych dziur są takie same jak prędkości galaktyk, w których się znajdują?”

„Oczekujemy, że mają taką samą prędkość. Jeśli jest inaczej, oznacza to, że coś wpłynęło na czarną dziurę.”

Supermasywna czarna dziura w ruchu

Gdy wyobrażamy sobie supermasywne czarne dziury, obrazujemy obiekty, które w pewnym sensie raczej nie przemieszczają się gdziekolwiek, a w stosunku do otaczających ich obiektów znajdują się nieustannie w tym samym punkcie – to wokół nich wszystko krąży. Niemniej jednak, rzeczywistość przynajmniej czasem może mieć się zgoła inaczej. Astronomowie odkryli właśnie supermasywną czarną dziurę, która nie dość, że pędzi przez Wszechświat, to też przez galaktykę, która jest jej domem. Nie jest jasne, co odpowiada za taki stan rzeczy, ale potencjalne wyjaśnienia brzmią ciekawie., wyjaśnił astronom Dominic Pesce z Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics.Jak można się domyślić, nie łatwo było wykryć wędrującą supermasywną czarną dziurę. W końcu, obiekty te można znaleźć tylko w odległych zakątkach kosmosu, miliony, a nawet. W przypadku takich dystansów bardzo trudno jest wyizolować ruch jednego ciała na tle innych ciał w galaktyce, nawet jeśli mowa o czarnej dziurze.Zespół naukowców, którym przewodził Pesce, stwierdził, że być może poszczęści im się, jeśli przeprowadzą obserwacje pewnego szczególnego typu galaktycznego jądra – megamasera. Megamaser to rodzaj aktywnej supermasywnej czarnej dziury, która posiada akrecyjny dysk składający się z gazu i pyłu spływającego na nią z pobliskich obiektów. Taki dysk generuje ogromne ilości ciepła i światła. Megamasery są jednak niezwykle jasne (w zakresie fal mikrofalowych) za sprawą dodatkowego czynnika – składnika w postaci cząsteczek takich substancji jak hydroksyl, woda, formaldehyd lub metin.Korzystając z techniki zwaną interferometrią wielkobazową (ang. Very Long Baseline Interferometry, skrót VLBI), która łączy obserwacje z całej sieci anten radioteleskopów, w celu stworzenia jednej wielkiej wirtualnej anteny obserwacyjnej, prędkości megamaserów można zmierzyć z dużą precyzją. Badając w szczególności megamasery wodne, Pesce i jego współpracownicy mieli nadzieję, że uda im się zidentyfikować supermasywną czarną dziurę poruszającą się z inną prędkością, niż otaczająca ją galaktyka., powiedział Pesce.Zespół przyjrzał się dokładnie, porównując dane na temat prędkości czarnych dziur oraz całych galaktyk. W przypadku dziewięciu z nich prędkości były ze sobą zgodne. Jedna z galaktyk,, zlokalizowana jakieś 228 milionów lat świetlnych z dala od ziemi, zaskoczyła astronomów.