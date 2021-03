Naukowcy na tropie rozwiązania zagadki analogowego komputera sprzed 2000 lat

Mechanizm z Antykithiry to starożytny mechaniczny przyrząd określany często mianem pierwszego analogowego komputera, jaki stworzyła ludzkość. Niezwykłe urządzenie znalezione przez poławiaczy gąbek we wraku statku obok greckiej wyspy Andikitira w 1900 roku, budzi zainteresowanie naukowców dopiero od 1902 roku. Wtedy to bowiem archeolog Valerios Stais odkrył, że wyłowiona z morza skorodowana bryła brązu zawiera koło zębate, stanowiące fragment większego mechanizmu. Zespół naukowców z University College London (UCL) twierdzi, że rozwiązał jego tajemnicę.Od momentu odkrycia go ponad sto lat temu, uczeni badali mechanizm z Antykithiry - niezwykły kalkulator astronomiczny, którego wykreowanie datuje się na lata 150-100 p.n.e. Obsługiwane ręcznie, 2000-letnie urządzenie pokazywało ruch Wszechświata, przewidując na tej podstawie ruch pięciu znanych planet, fazy księżyca oraz zaćmienia Słońca i Księżyca. Sposób, w jaki udawało się dokonywać tak zdumiewających jak na tamte czasy pomiarów, okazał się piekielnie trudny do rozwiązania.Naukowcy z UCL uważają, że rozwiązali zagadkę - przynajmniej częściowo - i przystąpili do rekonstrukcji urządzenia, aby sprawdzić, czy ich koncepcja zadziała. Jeśli zbudują replikę przy użyciu nowoczesnych maszyn, postarają się zrobić to samo, wykorzystując techniki znane w starożytności.

Mechanizm z Antykithiry . | Źródło: Wikimedia Commons [ CC BY 2.5 ]

"Uważamy, że nasza rekonstrukcja pasuje do wszystkich dowodów, które naukowcy zgromadzili na podstawie analizy dotychczasowych szczątków"

Układanka bez kluczowych fragmentów

Model mechanizmu Antykithiry odtworzony przez naukowców z UCL . | Źródło: UCL

Sprzęt nadal skrywa sekrety

Oryginalnie zamknięty w drewnianym pudełku o wysokości jednej stopy mechanizm był pokryty napisami - w tym instrukcją obsługi - i zawierał ponad 30 brązowych kół zębatych, połączonych z tarczami i wskazówkami. Wystarczyło przekręcić uchwyt i niebiosa, przynajmniej te znane Grekom, wprawiane były w ruch.- powiedział Adam Wójcik, materiałoznawca z UCL. Inni uczeni dokonywali w przeszłości prób rekonstrukcji pradawnego "komputera", ale fakt, że wciąż brakuje dwóch trzecich mechanizmu, utrudniał ustalenie tego, jak działał.Michael Wright, były kurator inżynierii mechanicznej w Science Museum w Londynie, zebrał wiele informacji na temat działania mechanizmu i zbudował działającą replikę, ale badacze nigdy nie mieli pełnego zrozumienia tego, jak właściwie działa urządzenie. Ich wysiłkom nie pomogły wcale szczątki, które przetrwały w 82 fragmentach. Odbudowanie oryginalnego urządzenia jest równoważne rozwiązaniu zniszczonej układanki 3D, w której brakuje większości elementów.W artykule opublikowanym w czasopiśmie Scientific Reports, zespół UCL opisał, w jaki sposób wykorzystał prace Wrighta i innych badaczy oraz wykorzystał inskrypcje na mechanizmie i metodę matematyczną, opisaną przez starożytnego greckiego filozofa Parmenidesa, aby opracować nowe ustawienia przekładni, które wprawią w ruch planety i inne ciała niebieskie we właściwy sposób. Rozwiązanie pozwala na umieszczenie prawie wszystkich kół zębatych mechanizmu w przestrzeni o głębokości zaledwie 25 mm.Zdaniem zespołu mechanizm mógł pokazywać ruch Słońca, Księżyca i planet Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna na koncentrycznych pierścieniach. Ponieważ urządzenie zakładało, że Słońce i planety krążyły wokół Ziemi, ich ścieżki były znacznie trudniejsze do odtworzenia za pomocą kół zębatych, niż gdyby to Słońce znajdowało się w środku. Kolejną zmianą, którą proponują naukowcy, jest wskaźnik z podwójną końcówką, który nazywają "Smoczą Ręką", który wskazuje, kiedy mają nastąpić zaćmienia.Naukowcy są przekonani, że najnowszy przełom przybliża ich do zrozumienia tego, w jaki sposób urządzenie z Antykithiry prezentowało niebiosa, ale nie jest jasne, czy ich projekt jest poprawny i czy mógł w ogóle zostać zbudowany przy użyciu starożytnych technik wytwarzania. Koncentryczne pierścienie, które tworzą "wyświetlacz", musiałyby obracać się na zestawie zagnieżdżonych, wydrążonych osi, ale bez tokarki do kształtowania metalu nie jest jasne, w jaki sposób starożytni Grecy wytwarzaliby takie elementy.Niezależnie od tego, czy model działa, czy nie, rodzi coraz więcej pytań. Nie jest jasne, czy mechanizm z Antykithiry był zabawką, narzędziem nauczania, nawigacji, czy miał inny cel. A jeśli starożytni Grecy byli zdolni do takich mechanicznych urządzeń, co jeszcze robili z tą wiedzą?Źródło: The Guardian