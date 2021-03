Ta egzoplaneta straciła swoją atmosferę. Teraz ma nową

Podobne obiekty o odmiennej historii

Atmosfera numer dwa

„To bardzo ekscytujące, ponieważ wierzymy, że atmosfera, którą teraz widzimy, została zregenerowana, więc może być atmosferą drugorzędną.”

„Początkowo myśleliśmy, że takie silnie napromieniowane planety mogą być dość nudne, ponieważ uważaliśmy, że te straciły swoje atmosfery. Przeanalizowaliśmy jednak obserwacje planety dokonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a i powiedzieliśmy: ‘O nie, tam jest atmosfera.’.”

Kosmos chyba nigdy nie przestanie nas zaskakiwać. Jak odkryli astronomowie, dostrzeżona kilka lat temu egzoplaneta – zlokalizowana 41 lat świetlnych z dala od Ziemi, zdaje się sprawiać wrażenie, jakby swego czasu utraciła atmosferę, by potem… wyhodować sobie nową, z pomocą aktywności wulkanicznej.Egzoplaneta GJ 1132 b pod wieloma względami, ale pod wieloma się też mocno od niej różni. Ta jest kilka razy większa niż nasza planeta, ale charakteryzuje się podobną gęstością i ciśnieniem atmosferycznym. Poza tym, obydwa obiekty powstały jakieś 4,5 miliarda lat temu. Ich historie to jednak dwie różne bajki.Podczas gdy Ziemia zawsze była planetą skalistą, GJ 1132 b zaczęła swój żywot jako planeta gazowa przypominająca Neptuna. Jak pokazały najnowsze badania, pobliski czerwony karzeł obdarł ją jednak z pierwotnej atmosfery bogatej w wodór i hel swoim potężnym promieniowaniem. Wówczas to, co dawniej stanowiło wyłącznie jej jądro, technicznie rzecz stało się planetą skalistą. Uczeni doszli do takich wniosków na podstawie bezpośrednich obserwacji egzoplanety oraz modeli komputerowych.Nową atmosferę GJ 1132 b astronomowie dostrzegli z pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Atmosfera ta składa się z cząsteczkowego wodoru, cyjanowodoru, metanu oraz aerozolowej mgły przypominającej, wyjaśniła Raissa Estrela z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA.