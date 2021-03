W Biedronce kupisz tani test na obecność przeciwciał Covid-19

I to w niskiej cenie.





Biedronka wprowadza test na COVID-19





fot. Biedronka

Biedronka poinformowała o wprowadzeniu do sprzedaży specjalnego. Popularna sieć sklepów zainspirowała się niemieckimi dyskontami, które również zdecydowały się sprzedawać specjalne testy na COVID-19, aby dotrzeć do jak największej ilości osób.Testy na COVID-19. Ile trzeba będzie za nie zapłacić?Testy, które będą sprzedawane w Biedronce zostały, a ich dokładność wynosi około 98 procent. Oznacza to więc bardzo wysoką skuteczność w zakresie wykrywania konkretnych przeciwciał. Test Primacovid działa na zasadzie serologicznej. Pozwala on wykryć istnienie przeciwciał typu IgG i IgM przeciwko koronawirusowi. Wynik badaniaBiedronka zapewnia, że nowy test na koronawirusa, który będzie dostępny w sieci sklepów w Polsce jest w pełni atestowany oraz bezpieczny. PRIMA Lab spełnia normy takie, jak. To również certyfikowany wyrób medyczny.. Producent prosi jednak o to, aby w razie pozytywnego wyniku zgłosić sytuację odpowiedniemu lekarzowi. Jeśli posiadamy objawy, a wynik testu jest negatywny, sytuacja również wymaga kontaktu ze służbą zdrowia oraz lekarzem.Biedronka nie jest pierwszym dyskontem, który wprowadził test na obecność przeciwciał COVID-19. Na terenie Niemiec podobne testy można kupić między innymi w sieci marketów Aldi. Testy są także dostępne w sklepie internetowym sieci sklepów Lidl.Jeśli więc chcecie sprawdzić czy posiadacie odpowiednie przeciwciała, lepiej się pospieszyć. Testy mogą cieszyć się bowiem wysoką popularnością.Źródło: Biedronka / fot. Biedronka