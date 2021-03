Rosja i Chiny chcą wspólnie zbudować na Księżycu stację kosmiczną

Chociaż podczas zimnej wojny Stany Zjednoczone i ZSRR były swoimi wrogami, a po jej ukończeniu napięcia między pierwszym z państw i Rosją wcale nie zniknęły, ich agencje kosmiczne, NASA i Roskosmos, współpracują ze sobą od ładnych kilkudziesięciu lat. Jasne, relacje między tymi agencjami też nigdy nie były idealne, ale mimo wszystko zapowiedź, której Roskosmos właśnie dokonał, jest nieco zaskakująca.Jak się okazuje, Roskosmos planuje zbudować na powierzchni Księżyca stację kosmiczną i zamierza dokonać tego w ramach partnerstwa nie ze Stanami Zjednoczonymi, a Chinami. Ich Międzynarodowa Księżycowa Stacja Badawcza to projekt, o którym w tej chwili nie wiadomo zbyt wiele, ale Roskosmos sugeruje, że może on obejmować placówki zarówno na powierzchni Księżyca, jak i jego orbicie.Wygląda na to, że z jakiegoś powodu w kwestii eksploracji Księżyca Roskosmos i NASA nie są skore do współpracy, mimo że dekadami prowadziły współpracę na przykład w związku z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Dziwnym trafem to właśnie Rosja należy do państw, które nie podpisały porozumienia Artemis Accords tworzącego ramy dla bezpiecznej, pokojowej i wspólnej eksploracji Księżyca.

Porozumienie Artemis Accords podpisały dotychczas Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Włochy, Japonia, Luksemburg, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, a także Ukraina i Brazylia. | Źródło: NASA

Problem współpracy Rosji i Chin

Do powyższego grona należą też Chiny, ale nie z powodu braku chęci podpisania porozumienia, ale ze względu na nałożone na NASA w 2011 roku przez amerykański Kongres ograniczenia możliwości współpracy z ChRL. Między innymi za ich sprawą Chiny zostały wykluczone ze współpracy nad Międzynarodową Stancją Kosmiczną. W związku z powyższym decyzja Roskosmosu ma szansę zniechęcić NASA do dalszej współpracy z rosyjską agencją.Szef Roskosmosu, Dmitrij Rogozin, stwierdził swego czasu, że projekt stancji kosmicznej Lunar Gateway, którą NASA planuje zbudować na orbicie Księżyca w ramach programu Artemis, będzie zbyt mocno obracał się wokół USA, by Rosja mogła wziąć w nim udział. Być może właśnie dlatego Roskosmos chce zbudować swoją stację wraz z Chinami. Warto jednak przypomnieć, że nad budową Lunar Gateway zajmą się nie tylko Stany Zjednoczone, ale również Europa, Japonia i Kanada.Rosja i Chiny są w kwestii Międzynarodowej Księżycowej Stacji Badawczej otwarte na współprace z innymi narodami. Wątpię jednak, by chęć współpracy z nimi wyraziły Stany Zjednoczone. Czas pokaże, co na temat stacji sądzą takie agencje jak ESA, JAXA, CSIRO i inne.Kiedy Międzynarodowa Księżycowa Stacja Badawcza Rosji i Chin powstanie? Cóż, bądźmy realistami. Jeśli nastąpi to jeszcze w tej dekadzie, to dopiero pod jej koniec. W tej chwili nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na szczegółowe plany Roskosmosu.Źródło: ArsTechnica , fot. tyt. NASA