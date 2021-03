W 2029 roku asteroida Apophis zaliczy bliskie spotkanie z Ziemią

Demon chaosu

Bliskie spotkanie

W 2004 roku, w ramach finansowanego przez NASA programu poszukiwania planetoid Uniwersytetu Hawajskiego w Kitt Peak National Observatory w Arizonie, zespół astronomów odkrył wasteroidę, która dzisiaj jest jednym z bardziej znanych obiektów należących grupy asteroid potencjalnie niebezpiecznych dla naszej planety., bo tak brzmi jej nazwa, zbliża się do Ziemi regularnie. Choć dotychczas nie stwarzała dla nas zagrożenia – także podczas przelotu, który miał miejsce kilka dni temu – przyszłość z jej udziałem rysuje się dość… ciekawie.Apophis to planetoida należąca do grupy Atena. Jej nazwa pochodzi od imienia występującego w mitologii starożytnego Egiptu wężowego demona mroku i chaosu, postrzeganego jako przeciwnik Słońca, czyli boga Ra. Średnica Apophis wynosi około 340 metrów, a jej okres orbitalny blisko 324 dni.Po raz ostatni Apophis przeleciała w pobliżu Ziemi w piątek, 5 marca. Dystans dzielący asteroidę i naszą planetę był jednak wówczas stosunkowo duży. Wynosił on bowiem aż 44-krotność średniej odległości Ziemi od Księżyca, czyli jakieś 17 milionów kilometrów. Znacznie, znacznie bliżej Ziemi demon chaosu znajdzie się 13 kwietnia 2029 roku.13 kwietnia 2029 roku odległość Apophis od Ziemi skurczy się do zaledwie. Będzie ona zatem pierwszym w znanej historii tak dużym obiektem, który minie naszą planetę tak blisko. Niewątpliwie wówczas będzie ją widać na niebie gołym okiem, choć będą mogli podziwiać ją tylko mieszkańcy południowej półkuli.Wygląda na to, że za 8 lat demon chaosu przeleci o włos od roju satelitów otaczających Ziemię, stwarzając ryzyko kolizji z jednym z nich. NASA ukazała trajektorię planetoidy podczas tego zdarzenia na poniższej animacji. Satelity są przedstawione w niej na niebiesko, natomiast Międzynarodowa Stacja Kosmiczna na różowo.