Polacy zapłacą kaucję za plastikowe butelki i puszki. Ekologia wymaga poświęceń

Kaucja nie tylko za szkło, ale także za plastik i aluminium

Cena ekologicznego podejścia do funkcjonowania świata bywa bardzo wysoka. Każdego roku przekonują się o tym koncerny motoryzacyjne oraz konsumenci płacący coraz większe kwoty za nowe samochody, muszące spełniać coraz to bardziej wyśrubowane normy emisji spalin. Już wkrótce na Polaków zostanie nałożona nowa opłata. Chodzi o kaucję za plastikowe butelki oraz puszki. Szczegóły podaje Polska Federacja Producentów Żywności.Pamiętacie jak w lipcu 2019 roku pisaliśmy o recyklomatach , które stanęły w Warszawie oraz butelkomacie postawionym nieco wcześniej w Krakowie? Władze tamtejszych miast chciały zachęcić Polaków do recyklingu, nagradzając ich punktami wymienialnymi na tańsze bilety do kina, teatru lub darmową kawę. Wygląda na to, że takie rozwiązania to za mało, a polski rząd widzi potrzebę wprowadzenia solucji systemowej. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba poinformował, że rząd pracuje nad systemem depozytowo-kaucyjnym, który obejmie opakowania jednorazowe - nie tylko szklane, jak dotychczas. Jakich opłat należy się spodziewać?Za wyliczenia wzięła się Polska Federacja Producentów Żywności (PFPŻ), cytowana przez serwis Money.pl. Andrzej Gartner, dyrektor generalny PFPŻ uważa, że kaucja powinna wynosić. Jej ostateczna wysokość będzie jednak zapewne uzależniona od powszechności systemu - powinien w niej uczestniczyć cały rynek. Przytaczane są przykłady kilku krajów europejskich, gdzie działają tzw. systemy producenckie (Niemcy) oraz państwowe, gdzie to państwo odpowiada za finansowanie i organizację systemu odbioru plastikowych butelek oraz aluminiowych puszek. Tak organizowane jest to w Chorwacji.