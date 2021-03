Najlepszy czas i miejsce dla życia w Drodze Mlecznej? Odpowiedź zaskakuje

„Nasza praca pokazuje, że wcześniej niż 6 miliardów lat temu, za sprawą częstej formacji gwiazd oraz niskiej metaliczności, planety były ofiarami wielu eksplozji, które mogły być przyczyną masowych wymierań. Wyjątek stanowiły zewnętrzne rejony Drogi Mlecznej, gdzie znajduje się stosunkowo niewiele planet.”

Zagrożenie dla życia

Czy pojawienie się życia na Ziemi było rezultatem czystego szczęścia? Coraz częściej właśnie tak się zdaje. Właśnie okazało się nawet, na podstawie nowej analizy historii, że nasz zakątek galaktyki wcale nie był najlepszym miejscem na narodziny życia, a przynajmniej przez bardzo długi czas. No więc, gdzie i kiedy w Drodze Mlecznej życie miało największe szanse na to, by się pojawić.Jak dowiadujemy się z nowej pracy opublikowanej w czasopiśmie Astronomy & Astrophysics, życie miało najlepsze warunki by pojawić się i rozwinąći wcześniej, w obszarze zewnętrznych rubieży naszej galaktyki. Wówczas, w tym miejscu, potencjalnym organizmom w najmniejszym stopniu zagrażałyby rozbłyski gamma i supernowe.Dopiero 4 miliardy lat temu obszary Drogi Mlecznej bliższe jej centrum, w tym, stały się dla życia bezpieczniejsze niż zewnętrzne rubieże galaktyki. Ma to ścisły związek z procesem ewolucji gwiazd., wyjaśnił Riccardo Spinelli z włoskiego Narodowego Instytutu Astrofizyki (INAF).Z kosmicznymi eksplozjami nie ma żartów. Takie wydarzenia jak rozbłyski gamma czy wybuchy supernowych powodują wystrzelenie we wszystkie kierunki w kosmosie niezwykle intensywnego promieniowania. Promieniowanie to stanowi dla życia gigantyczne zagrożenie.W ciągu swojego istnienia Ziemia niejednokrotnie przekonała się, jak groźne są takie eksplozje. Wiele masowych wymierań, które dotychczas miały na jej powierzchni miejsce, wiąże się z wybuchami supernowych, w tym wymieranie dewońskie sprzed około 374 milionów lat oraz wymieranie, które miało miejsce pod koniec epoki pliocenu, 2,6 miliona lat temu. Rozbłyski gamma są znacznie rzadsze i znacznie potężniejsze niż supernowe, więc spowodowałyby jeszcze większe spustoszenie.i rozbłyski gamma? Supernowa to eksplozja, która ma miejsce wtedy, gdy masywna gwiazda zakończy główny etap swojego żywota albo wtedy, gdy biały karzeł pobierający materię z innej gwiazdy stanie się niestabilny. W obydwu przypadkachz ogromną siłą wyrzuca w przestrzeń większość lub całą materię gwiazdy.