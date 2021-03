Jądro Ziemi może wyglądać inaczej, niż dotychczas myślano

Najgłębsza warstwa Ziemi

„Tradycyjnie uczono nas, że Ziemia ma cztery główne warstwy: skorupę, płaszcz, zewnętrzne jądro i wewnętrzne jądro.”

Budowa Ziemi, a jej historia

„Odkryliśmy dowody wskazujące na zmianę struktury żelaza, świadczące o wystąpieniu dwóch różnych przypadków ochłodzenia Ziemi w ciągu jej historii.”

„Szczegóły na temat tego wielkiego wydarzenia wciąż są tajemnicą, ale jeśli chodzi o naszą wiedzę na temat wewnętrznego jądra Ziemi, poznaliśmy kolejny element układanki.”

Ziemia, tak jak cebula (i ogry), ma warstwy. Wiemy o tym za sprawą licznych badań nad wulkanami i aktywnością sejsmiczną. Od dawna mówi się, że te warstwy to skorupa ziemska, płaszcz ziemski (górny i dolny), a także jądro zewnętrzne i jądro wewnętrzne. Okazuje się jednak, że nasza planeta może posiadać jeszcze jedną warstwę. Tę ma stanowić „jeszcze bardziej wewnętrzne” jądro., wyjaśniła geofizyk Joanne Stephenson z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego.Stephenson i jej zespół znaleźli nowe dowody, które potwierdzają to, że wewnętrzne jądro Ziemi, stanowiące zaledwie 1 procent objętości planety, może w istocie składać się z dwóch różnych warstw. Badacze wykorzystali algorytm wyszukujący, aby przewertować tysiące modeli wewnętrznego jądra Ziemi i dopasować je do danych zebranych na przestrzeni dziesięcioleci przez Międzynarodowe Centrum Sejsmologiczne, poświęconych temu, jak długo fale sejsmiczne podróżują przez planetę.Zespół przyjrzał się niektórym modelom anizotropii jądra wewnętrznego – dotyczących tego, jak różnice we właściwościach materiału, który je tworzy, wpływają na właściwości fal sejsmicznych. W rezultacie okazało się, że niektóre modele są bardziej prawdopodobne od innych.Od pewnego czasu podejrzewano, że wewnętrzne jądro Ziemi może być podzielone na dwie warstwy, bowiem istniały przesłanki o tym, że kryształy żelaza wchodzące w skład jądra posiadają różne struktury. Teraz pojawiły się mocniejsze postawy ku temu, by sądzić, że rzeczywiście tak jest. Co ciekawe, istnienie dwóch warstw jądra wewnętrznego Ziemi, wskazuje na to, że w jej przeszłości miało miejsce istotne, nieznane dotąd wydarzenie., powiedziała Stephenson.Wynik najnowszych badań może wyjaśniać, dlaczego rezultaty niektórych eksperymentów są niezgodne z obecnie uważanymi za prawidłowe modelami struktury Ziemi. Oczywiście, nie można być pewnym w stu procentach, że uczeni z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego mają rację, ale ich wnioski zgadzają się z wynikami innych niedawnych badań poświęconych anizotropii jądra wewnętrznego Ziemi.Niestety, możliwości w kwestii prowadzenia badań nad wnętrzem Ziemi są w tej chwili bardzo ograniczone. Kto wie, może w przyszłości te możliwości zostaną znacznie poszerzone, dzięki czemu będziemy w stanie jeszcze dokładniej poznać historię naszej planety. Mam nadzieję, że właśnie tak się stanie.Źródło: Australijski Uniwersytet Narodowy , fot. tyt. Canva