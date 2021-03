Kiedy z Ziemi zniknie tlen? Naukowcy dokonali obliczeń

Atmosfera Ziemi w przeszłości i w przyszłości

Winowajca? Słońce

Niestety, Ziemia nie będzie istnieć wiecznie. Za około pięć miliardów lat Słońce zacznie zwiększać swoją objętość pożerając naszą planetę i inne światy. Niemniej, życie powinno zniknąć z niej znacznie wcześniej. W ramach nowych badań uczeni doszli do wniosku, że za około miliard lat ziemska atmosfera zdąży stracić większość swojego tlenu.Nie zawsze tak było, ale obecnie atmosfera bogata w tlen jest jedną z kluczowych cech ziemi. Zawdzięczamy ją wbrew pozorom nie tyko licznym roślinom, ale również przeróżnym bakteriom. Gdyby nie one, życie na Ziemi wyglądałoby dziś zupełnie inaczej.Jak długo ta atmosfera bogata w tlen z nami pozostanie? Odpowiedź na to pytanie postanowili znaleźć badacze z Instytutu Technicznego Georgii oraz Uniwersytetu Toho.Aby poznać długoterminową stabilność atmosferycznego tlenu na Ziemi, uczeni przeprowadzili liczne symulacje – symulacje związane z klimatem Ziemi, zachodzących na jej powierzchni biologicznych i geologicznych procesach, jasnością Słońca, i nie tylko. Podczas symulacji badacze obserwowali, jak zmieniały się poziomy tlenu. Podczas wcześniejszych badań prowadzono podobne symulacje, jednakże te były zdecydowanie bardziej złożone.Za sprawą swoich badań naukowcy dowiedzieli się, że wysokie stężenie tlenu w atmosferze utrzyma się jeszcze przez jakiś miliard lat, po czym to zacznie gwałtownie spadać. Za 1,1 miliarda lat tlen na Ziemi powinien stanowićdzisiejszego stężenia.Główną przyczyną utraty tlenu, zgodnie z symulacjami, będzie Słońce. Starzejąc się, nasza gwiazda zacznie jaśnieć i się ogrzewać, co doprowadzi do zwiększenia temperatury powierzchni Ziemi i uwolnienia do atmosfery dużych ilości dwutlenku węgla. Te warunki doprowadzą do wyginięcia organizmów roślinnych – naszego głównego źródła tlen.Cóż, wygląda zatem na to, że w przyszłości atmosfera Ziemi będzie wyglądać do atmosfery Ziemi sprzed miliardów lat. W końcu, początkowo atmosfera Ziemi składała się z wodoru i helu, później z dwutlenku węgla, pary wodnej, amoniaki i azotu, a dopiero jeszcze później, za sprawą bakterii i innych organizmów, zaczęły wzrastać w niej ilości tlenu i azotu.