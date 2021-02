Zobacz niesamowitą panoramę z miejsca lądowania łazika Perseverance

360-stopniowa panorama Marsa powstała ze zdjęć wykonanych przez Perseverance. | Źródło: NASA/JPL-Caltech/MSSS/ASU

„Znajdujemy się w idealnym miejscu – miejscu, które pozwala zobaczyć przeróżne cechy pod wieloma względami podobne do cech dostrzeżonych za sprawą [łazików] Spirit, Opportunity oraz Curiosity w ich miejscach lądowania.”

Oczy na maszcie

Kamery, w które wyposażono łazika Perseverance. | Źródło: NASA/JPL-Caltech

Misja Mars 2020

Po pierwsze, uchwycono na niej fragment samego łazika. Poza licznymi skałami i pomarańczowym pyłem obejmuje ona również krawędź krateru Jezero, w którym Perseverance wylądował, a także ścianę klifu będącego pozostałością po pradawnej delcie rzeki. Ogólnie rzecz biorąc, krajobraz panoramy przypomina to, co dotychczas mogliśmy podziwiać za sprawą innych łazików NASA., powiedział Jim Bell z Uniwersytetu Stanowego w Arizonie, główny badacz nadzorujący pracę systemu kamer Mastcam-Z.Mastcam-Z to system składający się z dwóch kamer, które dysponują możliwością obrazowania panoramicznego istereoskopowego w kolorze oraz robienia zbliżeń. Jest udoskonaloną wersją systemu Mastcam łazika Curiosity, który dysponuje dwiema kamerami o stałej ogniskowej. Dzięki niemu Perseverance będzie mógł dokładnie przyglądać się zarówno pobliskim, jak i odległym obiektom na powierzchni Marsa.Kamery Mastcam-Z pomogą naukowcom z NASA w dokonaniu oceny historii geologicznej oraz warunków atmosferycznych krateru Jezero. Z ich pomocą będzie można też identyfikować skały i osady, które warto zbadać przy użyciu innych instrumentów łazika i pobrać ich próbki.Łazik Perseverance został zaprojektowany i zbudowany przez naukowców z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA. Wyposażono go w sumie w siedem instrumentów naukowych, z pomocą których ten spróbuje odnaleźć na Marsie ślady organizmów żywych, zidentyfikować środowiska, które w przeszłości mogły stwarzać odpowiednie warunki do powstania życia, zarejestrować dźwięki pojawiające się w marsjańskiej atmosferze, a także przetestować technologię pozwalającą na produkcję tlenu z dwutlenku węgla wchodzącego w skład marsjańskiej atmosfery.Pierwsze 30 marsjańskich dni, czyli soli, przebywania najnowszego łazika NASA na Marsie, zostanie poświęcone na testowanie jego instrumentów naukowych i krótkie jazdy próbne. Kolejne 30 soli uczeni z NASA wykorzystają, by przeprowadzić testowe loty drona Ingenuity, a dopiero potem Perseverance przejdzie do realizowania głównych celów swojej misji.W sumie Perseverance ma prowadzić badania na Czerwonej Planecie przynajmniej przez jeden marsjański rok, czyli przez 687 ziemskich dni. Biorąc jednak pod uwagę historię innych łazików NASA, można stwierdzić, że zapewne jego misja zostanie znacznie, znacznie wydłużona.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA/JPL-Caltech