Ta wizualizacja pokazuje, jak bardzo zaśmiecona jest ziemska orbita

Przekonaj się na własne oczy.

Wizualizacja kosmicznych odpadów

Odkąd ludzkość zaczęła wysyłać w kosmos swoje satelity, sondy, załogowe statki i inne maszyny, przestrzeń wokół atmosfery Ziemi stała się niezwykle zaśmiecona. Liczba kosmicznych odpadów nieustannie rośnie - szacuje się, że w tej chwili mowa o milionach obiektów. Tymczasem, tylko niektóre z nich jesteśmy zidentyfikować i monitorować. Większość to bowiem śmieci o bardzo niewielkich średnicach.Te odpady, które obecna technologia pozwala monitorować, można ujrzeć dzięki wizualizacji autorstwa start-upu. Start-up ten zbudował na przestrzeni lat system naziemnych radarów, który śledzi tysiące wciąż działających satelitów, a także tych już dawno niedziałających, porzuconych członów rakiet a także innych kosmicznych odpadów. To za jego sprawą dzisiaj każdy wspomnianą wizualizacje może podziwiać.W sumie, mapa LeoLabs pokazujei to, jak te przemieszczają się w czasie rzeczywistym. Całość wygląda przerażająco, ale powinnam Was uspokoić – ma niewiele wspólnego z prawdziwym obrazem orbity okołoziemskiej, a przynajmniej na razie. Odpady i satelity nie są bowiem przedstawione w rzeczywistej skali, a zatem wypełniają na wizualizacji zdecydowanie więcej przestrzeni niż powinny. Nie zmienia to jednak faktu, że stopień zaśmiecenia kosmicznego otoczenia naszej planety jest wysoki i że nie należy nic z nim zrobić.Na niektóre z obiektów przedstawionych w wizualizacji LeoLabs można kliknąć. Wówczas zobaczymy, czy jest on działającym satelitą czy też jednym z większych kosmicznych odpadów, jego nazwę, a także jaki jest jego okres orbitalny, peryhelium, aphelium, i nie tylko. Jeśli chodzi zaś o mniejsze śmieci, mapa pozwala ujrzeć tylko ich pozycje – po zaznaczeniu odpowiedniej rubryki (Debris) w menu po lewej stronie okna.