Jesteśmy absolutnie otoczeni przez gwiazdy podwójne (wideo)

Odlegli towarzysze

Układy podwójne na mapie 3D

Zadziwiające odległości

Pamiętacie tę słynną scenę z pierwszych Gwiezdnych Wojen (mam na myśli Epizod IV), w której Luke podziwiał zachód dwóch słońc na? Dla nas, mieszkańców Ziemi, taki widok był doprawdy niezwykły. W końcu sami, możemy podziwiać zachód co najwyżej pojedynczego Słońca. Niemniej jednak, weistnieje mnóstwo układów zawierających aż dwie gwiazdy, a najnowsze badania tylko to potwierdziły.Co ciekawe, gwiazdy należące do układów podwójnych potrafią dzielić naprawdę przeróżne dystanse. W przypadku wielu z nich mowa o dystansach większych niż, czyli 10 krotnie większych niż średnia odległość między Ziemią a Słońcem. Takie gwiazdy określa się mianem szerokich układów podwójnych (ang. wide binaries).Jak można się domyślić, odnajdywanie układów podwójnych, których gwiazdy leżą blisko siebie, nie jest żadnym problemem. Przeciwnie jest w przypadku szerokich układów podwójnych, gdzie gwiazdy może dzielić więcej niż rok świetlny. Na szczęście, astronomowie mają do dyspozycji sondę Gaia, prowadzącą niezwykle precyzyjne pomiary astrometryczne, których dokonała już w przypadku milionów obiektów.Autorzy nowej pracy opublikowanej w czasopiśmie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society wykorzystali dane zebrane przez sondę Gaia, by stworzyć mapę gwiazd binarnych zlokalizowanych w przestrzeni kosmicznej w promieniu(bowiem taki zasięg sonda oferuje) od Ziemi. Obrazuje ona lokalizację aż 1,3 miliona par binarnych, spośród których wiele to szerokie pary binarne. Ukazano ją na poniższym wideo.Kareem El-Badry i inni uczeni odpowiedzialni za mapę opracowali technikę obliczeniową, która pozwoliła wskazać pary gwiazd poruszające się wspólnie w kosmosie. W ramach badań wykorzystano dane zebrane przez sondę Gaia do 3 grudnia 2020 roku, które obejmowały prawieCo istotne, wspomniana technika mogła w niektórych przypadkach dać wyniki fałszywie pozytywnie, ponieważ niektóre gwiazdy mogą się tylko zdawać tworzyć pary, przemieszczając się w przestrzeni kosmicznej w podobny sposób zupełnie przypadkiem. Niemniej, astronomowie zdawali sobie z tego sprawę. Zgodnie z ich szacunkami każda spośród 1,3 miliona par zidentyfikowanych w ramach badań ma 90 procent szans na bycie prawdziwą gwiazdą podwójną.Należy wspomnieć, że wśród zobrazowanych na mapie gwiazd są nie tylko gwiazdy przypominające Słońce. Okołowymienionych w katalogu składa się z dwóch białych karłów, podczas gdy 16 tysięcy układów składa się z białego karła i gwiazdy innego typu. Zdecydowana większość gwiazd katalogu to jednak gwiazdy ciągu głównego, które wciąż znajdują w głównej fazie swojego żywota.El-Badry i jego zespół odkryli również, że okołopodobnych do Słońca posiada towarzyszy znajdujących się od nich dalej niż 30 au, czyli w odległości takiej, jaką mniej więcej dzieli Ziemię i Plutona. Między tymi gwiazdami powszechne są też odległości od 30 do 50 jednostek astronomicznych, ale badacze zdołali również zidentyfikować pary o naprawdę ekstremalnych dystansach, w tym kilka, których gwiazdy dzieli cały parsek, czyli 3,26 lat świetlnych. Były to jednak wyjątki – większość gwiazd układów podwójnych znajduje się od siebie w odległości do 1000 au.