Nowy rewolucyjny pomysł na grafenowe chipy. 100 razy mniejsze niż obecne układy

Genialny w swojej prostocie pomysł daje wielkie możliwości

foto. ACS Nano journal

Mniejsze urządzenia, większa moc obliczeniowa

Zamiast krzemu nowe układy elektroniczne będą wykonane na bazie grafenu. Tak naukowcy mówili od lat. Na razie nie mamy jeszcze przejawów grafenowej rewolucji w codziennym życiu, a co najwyżej schodzenie w coraz niższe procesy technologiczne (w przypadku Intela w ostatnich latach bardzo powoli), ale to nie znaczy, że badacze porzucili temat. Mają kolejny rewolucyjny pomysł na grafen. Jeśli wejdzie w życie, to czeka nas bardzo duże zmniejszenie podzespołów.Naukowcy z Uniwersytetu w Sussex (Wielka Brytania) postanowili jako pierwsi po prostu poskładać, i pozaginać grafenowe struktury. Myślano już oczywiście nad budowaniem w 3D, ale raczej w formie warstw. Rozwiązanie z zagięciami jest proste, ale jeszcze nikt nie podszedł do tematu w ten sposób. Grafenowy nanomateriał po składaniu zachowywał się jak tranzystor. Struktura jest tak mała, że przy jej wykorzystaniu można by tworzyć około sto razy mniejsze chipy niż ma to miejsce obecnie.Główny autor pracy z ACS Nano poświęconej tym badaniom (Dr Manoj Tripathi z Uniwersytetu z Sussex) stwierdził, że "Zamiast dodawać obce materiały do urządzenia, pokazaliśmy że możemy tworzyć struktury z grafenu i innych materiałów 2D, po prostu dodając celowe załamania do struktury. Wykonując tego rodzaju zagięcia, możemy stworzyć elementy elektroniczne takie jak tranzystory lub bramki logiczne." Z tego powodu nie trzeba używać dodatkowych materiałów, a wszystko wystarczy przeprowadzić w temperaturze pokojowej. To oszczędności i mniejsze skomplikowanie.Profesor Alan Dalton z działu matematyki i fizyki Uniwersytetu Sussex stwierdził nieco żartobliwie, że "Tworzymy w sposób mechaniczny załamania w warstwie grafenu. To trochę jak nano-origami." Mimo lekko humorystycznej nazwy nawiązującej do sztuki składania papieru, możliwości są świetnie nie tylko w kwestii pomniejszania i uproszczenia produkcji chipów. Z jednej strony urządzenia mogą być mniejsze z zachowaniem tych samych możliwości, ale tak małe w stosunku do obecnej technologii elementy, mogły by być też po prostu mocniej upakowane w typowej przestrzeni. Już teraz zwiększamy wydajność tworząc chipy z większą liczbą tranzystorów, a co dopiero moglibyśmy osiągnąć przy ich zmniejszeniu o sto razy!Źródło: ACS Nano journal University of Sussex / Foto tytułowe: unsplash