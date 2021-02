25000 czarnych dziur na jednym zdjęciu. Całość robi wrażenie

Zobaczcie sami.





25000 czarnych dziur na jednym zdjęciu





fot. LOFAR / LOL Survey - Phys.org

Na pierwszy rzut oka zdjęcie, które znajdziecie w tym tekście może wyglądać, jak zwykła mapa gwiazd, jednak nie dajcie się zmylić.– każda z nich znajduje się w innej galaktyce. Jak powszechnie wiadomo, przynajmniej jedna supermasywna czarna dziura znajduje się w sercu każdej z galaktyk.Tego typu prawidłowość została potwierdzona przez astronomów już co najmniej kilkukrotnie.Grupa astronomów z Uniwersytetu w Leiden w Holandii wykorzystała emisje radiowe do mapowania wszystkich czarnych dziur, które można zobaczyć na wybranej części północnego nieba.przełożyło się na powstanie mapy w postaci zdjęcia, które przedstawia niesamowitą wręcz ilość czarnych dziur. Praca astronomów zostanie opublikowana w czasopiśmie Astronomy & Astrophysics.Kierownik badań Francesco de Gasperin nie ukrywa zadowolenia z postępów. Do wykonania mapy, naukowcy wykorzystali zupełnie nowe metody konwersji sygnałów radiowych, które pozwoliły lepiej przyjrzeć się niebu. W operacji, które korygowały wpływ jonosfery Ziemi na obserwacje co mniej więcej cztery sekundy.Mapa, na której znalazło się około 25 tysięcy supermasywnych czarnych dziur obejmuje. Astronomowie planują kontynuować swoją pracę do momentu, w którym nie uda im się sporządzić dokładnej mapy całej, północnej części nieboskłonu.Oprócz supermasywnych czarnych dziur, mapa stworzona przez Francesco de Gasperina i jego zespół pozwala także naJak widać na fotografii,. Po raz kolejny kosmos zaskoczył więc swoimi rozmiarami oraz potęgą znajdującą się często w niesamowitej odległości od naszej planety.Źródło: Phys.org / fot. Neven Krcmarek - Unsplash