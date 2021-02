Powstała najdokładniejsza mapa świata. Wygląda zupełnie inaczej

Mapa świata zaproponowana przez Vanderbeia, Gotta i Goldberga. | Źródło: J. Richard Gott, Robert Vanderbei, David Goldberg

Ziemia w wydaniu, które zna każdy

Projekcja o niespotykanej dokładności

Najpopularniejszą projekcją Ziemi, najczęściej umieszczaną w szkolnych podręcznikach i innych książkach, jest odwzorowanie Merkatora, czyli odwzorowanie walcowe równokątne. To liczy sobie już kilkaset lat – zostało stworzone w XVI wieku przez flamandzkiego kartografa Gerarda Merkatora.W skrócie, flamandczyk opracował mapę stanowiącą rzut powierzchni kuli ziemskiej na powierzchnię prostokąta. Na niej południki i równoleżniki przecinają się pod kątem prostym, czyli tak jak na kuli ziemskiej, ale aby taki efekt uzyskać Merkator zrównał pod względem długości wszystkie równoleżniki z równikiem. W rezultacie w jego odwzorowaniu obszary położone dalej od równika wyglądają na dużo większe niż w rzeczywistości. To miało jednak niewielkie znaczenie dla żeglarzy, a z myślą o żegludze ta mapa powstała (i tylko o niej).Wbrew oczekiwaniom Merkatora, jego mapa była wykorzystywana nie tylko w nawigacji. Z czasem zaczęto wieszać ją na ścianach i umieszczać w atlasach, co poważnie wpłynęło na wyobrażenie ludzi o świecie. Co ciekawe, badacze dowodzili, że to wyobrażenie sprzyjało późniejszej kolonizacji Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Takie Indie wydawały się na przykład Brytyjczykom znacznie mniejsze niż były w rzeczywistości, a więc i znacznie mniej imponujące niż ich własny kraj.W 2007 roku dwóch spośród autorów nowej projekcji – Gott i Goldberg – opracowało system oceniania dokładności płaskich map Ziemi, bazujący na punktach. Zgodnie z nim, im bliższy zeru jest wynik odwzorowania, tym większą dokładnością się ono charakteryzuje.W ramach obliczeń Gotta i Goldberga odwzorowanie Merkatora otrzymało 8,296 punktu, trzecie odwzorowanie Winkla 4,563 punktu, zaś ich własne odwzorowanie, stworzone wraz z Robertem Vanderbeiem, już 0,881 punktu. Wygląda więc na to, że ich mapa rzeczywiście jest najdokładniejszą mapą świata.Rzecz jasna, mapa składająca się z dwóch „naleśników” także ma swoje wady. Największą jest to, że obszary znajdujące się na jej krawędziach wyglądają na 1,57 razy większe niż być powinny w porównaniu do obszarach w centrum projekcji. To jednak nic w porównaniu do zakłamań projekcji Merkatora.Jeżeli chcecie przekonać się, jak źle projekcja Merkatora odwzorowuje Ziemię, zachęcamy Was do odwiedzenia serwisu The True Size Of . Ten pozwala wybrać dowolne państwa, poprzez wpisanie ich nazw w pole wyszukiwarki, a następnie umieścić je obok siebie. Dzięki temu możemy ujrzeć, jaki jest ich rzeczywisty wzajemny rozmiar.Źródło: Uniwersytet Princeton , fot. tyt. Canva