Słynna czarna dziura jest... dużo większa niż sądzili naukowcy

Zaskakujące odkrycie.





21 razy masywniejsza od Słońca





to jedna z najsłynniejszych czarnych dziur na świecie. To jednocześnie pierwszy obiekt tego typu, który został wykryty i zbadany przez naukowców – wraz z upływem lat, opisywana czarna dziura stała się jedną z najlepiej poznanych czarnych dziur. Zjawisko było obserwowane także przez dwóch wybitnych fizyków: Stephena Hawkinga oraz Kipa Thorne’a.Astronomowie z Międzynarodowego Centrum Badań Radioastronomicznych (ICRAR) odkryli jednak coś zaskakującego. Okazuje się bowiem, że czarna dziura w Cygnus X-1 może być znacznie większa i bardziej masywna niż do tej pory sądzono.Aby dokładniej zmierzyć odległość do samego obiektu Cygnus X-1, naukowcy wykorzystali Very Long Baseline Array – grupę 10 talerzy znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Do tego wszystkiego wykorzystano także technikę opartą na obserwacji obiektu przy wykorzystaniu obrotu Ziemi.Podczas wykorzystania techniki paralaksy oraz porównania danych z tymi, które zostały zebrane w 2011 roku, naukowcy odkryli, iż czarna dziura Cygnus X-1 znajduje się nie tylko dalej od Ziemi, ale również jest znacznie większa niż do tej pory sądzono. Masa czarnej dziury została ustalona naznajdującego się w naszym Układzie Słonecznym. Całość zlokalizowana jest, tak więc nie mamy się czego martwić w kontekście potencjalnej interakcji z Cygnus X-1.Cygnus X-1 od lat żywi się znajdującą się w pobliżu gwiazdą, tym samym zwiększając swoje rozmiary. Naukowcy twierdzą, iż będą chcieli w przyszłości wykorzystać nowe techniki doCo ciekawe, Cygnus X-1 posiada w swoim towarzystwie tajemniczego olbrzyma, którego. Olbrzym i czarna dziura krążą wokół siebie bardzo blisko i bardzo szybko – wykonując pełną orbitę co około pięć i pół dnia.Źródło: DT / fot. NASA